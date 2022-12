Skandal u tunelu stadiona u Kataru posle utakmice Maroko - Hrvatska

Poznati hrvatski reprezentativac Dejan Lovren osvojio je medalju i na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a posle utakmice "obračunao" se u miks-zoni sa pojedinim novinarima iz svoje zemlje. On je pred svima prošao i nije želio da razgovara sa izvještačima iz Zagreba i Splita, već samo sa inostranim novinarima. Na to su se pojedini novinari ironično nasmijali, a Lovren je na to "eksplodirao": "Vi niste ponosni, vi ste jedni od rijetkih koji ste pljuvali od početka. Sada mi se još tu podsmjehuješ, smrade jedan. Ti i ova gospođa", rekao je on, na šta su mnogi pokušali da ga smire. "Ljudi nisu srećni, to je istina", rekao je on.