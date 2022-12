Portugalci veoma ljuti zbog delegiranja Argentinca da sudi njihov meč u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru.

Izvor: Twitter/Football__Tweet

Portugalci su ispali u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva od Maroka, a posle utakmice su otvoreno govorili šta misle o sudiji. Najstariji član tima, defanzivac Pepe (39) oštro je kritikovao odluku da bude delegiran arbitar iz Argentine, koja se i dalje takmiči na Svjetskom prvenstvu u Kataru. "Nedopustivo je da argentinski sudija bude delegiran posle svega što se događalo juče (na utakmici Argentina - Holandija) i nakon Mesijevih žalbi. Posle onoga što sam danas vidio, mogu da daju titulu Argentini"

Duel Maroko - Portugal sudio je Argentinac Fakundo Teljo Figeroa iz Argentine, pomoćnici su mu bili zemljaci Ezekjel Brailovski i Gabrijel Šade, dok je četvrti sudija bio Ivan Sisneros iz El Salvadora. O njihovom dolasku na meč govorio je i as Portugala i Mančester junajteda, Bruno Fernandes: "Ne znam da li će dati titulu Argentini, nije me briga. Reći ću šta imam i je**š njih! Reći ću šta imam - veoma je čudno da nam sudi arbitar iz zemlje koja je i dalje na Mundijalu. To je nedopustivo i najblaže rečeno, čudno!"

Maroko je ostvario pobjedu 1:0 i postao prva afrička reprezentacija u polufinalu Svjetskog prvenstva. Posle Španije, najveće iznenađenje Mundijala u Kataru eliminisalo je još jednog velikog favorita. Na taj način završen je i izvjesno poslednji pokušaj Kristijana Ronalda da osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje. Utakmicu je napustio uplakan, a na putu ka svlačionici do njega je dotrčao navijač - i to na terenu.

Maroko će u polufinalu igrati protiv pobjednika derbija četvrtfinala, Francuska - Engleska.