Vlasnik Atletiko Madrida pričao o odnosu Simeonea i Feliksa.

Izvor: Profimedia

Atletiko Madrid prodaje Žoaa Feliksa (23). Supertalentovani Portugalac nije se snašao u redovima "jorgandžija". Da stvari budu gore, ima sve lošiji odnos sa trenerom Dijegom Simeoneom. Malo je igrao ove sezone, odnos između njih dvojice sve je gori i klub je primoran da reaguje.

O tome je otvoreno pričao vlasnik kluba Žil Marin. Priznao je da će mladi portugalski fudbaler morati da napusti ekipu. "Odnos između njega i trenera nije dobar, niti je on motivisan kako treba. Najlogičnija stvar je da razmotrimo o njegovom odlasku. Iako bih voleo da Feliks ostane. Međutim, to nije ono što on želi", ispričao je Marin za špansku televiziju TVE.

Feliks je najskuplje pojačanje u istoriji kluba, Benfika je za njega dobila 126 miliona evra, ali se nije uklopio u Atletiko. Ove sezone odigroa je samo 12 mečeva, uglavnom je ulazio sa klupe, upisao je tri gola i tri asistencije. Znatno bolje igra u reprezentaciji Portugala u Kataru, na tri utakmice upisao je gol i dve asistencije i pokazao zašto njegovu situaciju sa klubom prate mnogi velikani...