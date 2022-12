Proslavljeni fudbaler, sada predsjednik FS Kameruna udario je jednog navijača posle utakmice u Kataru.

Izvor: YouTube/screenshot/La Opinión

Samjuel Eto (41) udario je navijača na Svjetskom prvenstvu! Proslavljeni fudbalera, a sada predsjednik FS Kameruna izgubio je živce posle utakmice između Brazila i Južne Koreje i ušao je u fizički obračun sa jednim čovjekom. Nije poznato tačno šta je uzrok, ali su kamere sve snimile.

Po završetku meča navijači su prilazili Etou i slikali se sa njim, nije se bunio za to, dok je za to vrijeme jedan čovek sa kamerom u ruci bio iza i snimao. Ne čuje se tačno šta su pričali i šta se dešavalo, ali se vidi momenat kada je Eto poludio. Krenuo je u obračun sa navijačem i obezbeđenje je reagovalo. U momentu kada su mu oduzeli kameru Eto je prišao i nokautirao ga je, on je pao na zemlju. Brzo se pridigao, dok su Samjuela pokušali da sklone što dalje.

Eto ga je kolenom udario u glavu, bar tako djeluje na snimku koji se proširio na društvenim mrežama. Jedan dio ljudi prišao je tom čoveku, dok je njih nekoliko u isto vrijeme držalo Etoa da se ne vrati i da sukob dodatno ne eskalira. Svi čekaju odgovore i objašnjenje od igrača koji je nekada nosio dresove Barselone, Intera, Real Madrida, Čelsija...