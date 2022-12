Prelepa plavuša, Mišel Gergiz, pratila je reprezentaciju Belgije na Svetskom prvenstvu u Kataru, zbog svog izabranika Tiboa Kurtoe.

Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig

Reprezentacija Belgije totalno je podbacila na Mundijalu u Kataru, završili su takmčenje kao treći u grupi F sa četiri osvojena boda i neočekivano brzo morali su da se vrate iz Dohe. Od selekcije predvođene superzvezdama DeBrujneom, Azarom, Lukakuom, Kurtoom očekivalo se da u najmanju ruku ponove uspeh iz 2018. godine i Mundijala u Rusiji kada su bili bronzani, ali loša igra poklopila se sa aferama u reprezentaciji.

Na golu "zlatna generacija" Belgije nalazi se čuvar mreže Madridskog Reala, Tibo Kurtoa, koga od početka karije prate skandali sa ženama. Ovaj golman važi za velikog zavodnika, a u Kataru bodrila ga je sadašnja verenica i izraelski model Mišel Gerzig (25). Kurtoa je ovu lepoticu predstavio javnosti pre godinu dana, kada je objavio fotografiju sa Mišel uz opis "Ljubav mog života". Ispadanje iz grupe i osudu tamošnjih medija sigurno je lakše podneo pored lepe plavuše. Pogledajte kako ona izgleda:

Vidi opis NAKON SKANDALA IZ KATARA IDE PRAVO U ZAGRLJAJ VRELE PLAVUŠE: Imao aferu s verenicom saigrača, a Mišel ga smirila! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/mishelgerzig Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Instagram/mishelgerzig Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Instagram/mishelgerzig Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Instagram/mishelgerzig Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Instagram/mishelgerzig Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig Br. slika: 21 21 / 21 AD

Nedugo po dolasku u Madrid (2019.) Belgijanac se rastao sa suprugom Martom Domingez, sa kojom ima dvoje dece (Adrijana i Nikolas), ali Kurtoa nije dugo patio već se "bacio na posao". Povezivali su ga sa Majkom Rivijerom, ali je te glasine odbacio. Po nekim navodima ima i dete sa Elsom Ajzak, što krije od javnosti. Priča se da je bio i u odnosima sa Albom Kariljom, koja je poznato TV lice i bivša supruga Felisijana Lopeza.

Svakako ostaće upamćeno i kako je uništio svoj odnos sa Kevinom de Brujneom, do tada najboljim prijateljom, jer je zaveo njegovu devojku Karolin Linjen. Karolin je priznala da je varala De Brujnea sa Kurtoom, sa kojim je vodila ljubav nakon što je stigla u Madrid. Navodno ju joj pružio najbolju emotivnu utehu, a to je bila posledica saznanja da je i Kevin varao, pa je želela osvetu.

"Moja bivša devojka je često putovala u Madrid, pošto se od ranije poznavala sa Kurtoom došlo je do toga da me prevari. Rekao sam mu u lice da znam da je spavao sa njom i od tada imamo samo profesionalni odnos. Nismo više jedni od najboljih drugova, ali smo ok. Selektor me je pitao da li želim da Kurtoa bude odstranjen iz reprezentacije, ali ja nisam hteo. Iako se desilo što se desilo, on je dobar golman i potreban je Belgiji“, tada je rekao De Brujne za medije.