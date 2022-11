Po svemu sudeći, Argentinac neće ostati u Pari Sen Žermenu, a neće se ni vratiti u Barselonu.

Izvor: Profimedia

Lionel Mesi tokom Mundijala u Kataru navodno dogovara i svoj transfer u Ameriku. Prema pisanju londonskog "Tajmsa", Argentinac će nastaviti karijeru u Interu iz Majamija, klubu koji vodi Dejvid Bekam. Na Floridi će postati najplaćeniji igrač u istoriji američke lige.

Kao što svi znaju, Leo Mesi je igrao samo za Barselonu do ljeta 2021, kada je potpisao dvogodišnji ugovor sa Pari Sen Žermenom. Ako su navodi engleskih novinara tačni, on neće produžiti saradnju sa Parižanima, već će kao slobodan igrač otići preko okeana, u tim u kojem se prošlog mjeseca od fudbala oprostila još jedna argentinska legenda.

Sve o njegovom eventualnom odlasku biće mnogo jasnije posle Svjetskog prvenstva, na kojem Leo želi da sa zemljacima osvoji jedini trofej koji mu nedostaje - titulu Mundijala. Posle katastrofalnog starta i poraza protiv Saudijske Arabije, upravo je Leo u subotu pokrenuo ekipu u "tvrdom" duelu protiv Meksika, kao nagovještaj bolje igre u nastavku turnira.

Mesi će se vratiti Pari Sen Žermenu u drugoj polovini decembra, jer će Parižani naredni takmičarski meč odigrati 28. decembra. Po svemu sudeći, biće to početak poslednje Leove polusezone u Francuskoj, a vjerovatno i u evropskom fudbalu.

Iako je ove jeseni bilo nagovještaja iz Španije da će Leo sledećeg ljeta opet doći na "Nou Kamp" i da će ponovo zaigrati za Barselonu, to se po svemu sudeći neće dogoditi. Bez obzira na to što je novinarka dobro obavještenog "Mundo Deportiva" u oktobru napisala da će Mesi od jula 2023. biti igrač Barse, on će ipak otići daleko od Španije i od Starog kontinenta.