Ceo svet je gledao kako Saudijska Arabija razbija Argentinu na Svetskom prvenstvu. A za to je najzaslužniji čovek u beloj košulji, koji je ne tako davno bio čistač!

Izvor: Profimedia

Saudijska Arabija je šokirala Argentinu i neverovatnim golom uspela da priredi najveće iznenađenje Mundijala u Kataru! Savladali su "gaučose" 2:1, privukli pažnu celog sveta na sebe, a sve to je sa klupe gledao visoki elegantni gospodin u beloj košulji.

Ime mu je Erv Renar, ima 54 godine, bio je fudbaler, čistač, niželigaški trener, išao je od Vijetnama do Engleske, od rodne Francuske, do Maroka i Saudijske Arabije, od toga da mu niko na velikoj sceni nije dao šansu do dve titule šampiona kontinenta. I sada je ponizio Lionela Mesija i Argentinu!

Oni koji pasionirano prate afrički fudbal odavno znaju za Erva Renara, osvajača dva Kupa nacija, a oni koji su manje upoznati sa ovom igrom na "crnom kontinentu", neka se zavežu, jer sledi opasna vožnja. Jer biografija Erva Renara izgleda poput kakvog avanturističkog romana!

POČEO KAO FUDBALER, ZAVRŠIO KAO ČISTAČ!

Izvor: Profimedia

Igrao je Erv Renar profesionalno fudbal, bio je defanzivac i sa seniorskom karijerom je statovao u Kanu u kome je igrao od 1983. do 1990. ali nikada kao prva opcija. Sakupio je tek 87 ligaških mečeva za tih sedam godina, a onda se zaputio u niželigaše Valurs i Dragunjan. Upravo u Dragunjanu je počeo svoju trenersku karijeru, ali kao čistač!

Naime on je nakon što je očakio kopačke o klin preuzeo taj tim i vodio ga nekoliko sezona, ali od toga nije mogao da živi, pa je preko dana bio čistač, a nakon toga se posvećivao treninzima i usavršavanju. Odmah se videlo da njegova karijera neće ići uobičajenim putem jer je ve 2002. godine otišao u jedan manje pozanti klub u Šangaju kako bi bio pomoćni trener.

Nakon toga usledila je Engleska, gde je preuzeo niželigaški Kembridž, klub više poznat po tome što za njega navijaju studenti i profesori poznatog koledža nego po fudbalu, s obzirom da svoje sezone Kembridž uglavnom provodi između četvrte i pete lige.

Ubrzo je usledila selidba u Vijetnam gde je preuzeo Nam Dinh,a povratak u Francusku i dve godine na klupiAS Šebura. Ali poziv Zambije 2008. godine napraviće od njega ikonu!

Prepoznatljiv na klupi, uvek u beloj košulji, visok i vitak, Erv Renar je u Afriku stigao 2008. godine. Preuzeo je Zambiju i za dve godine je napravio čudo! Prvi put je seo na klupu nekog nacionalnog tima i odmah se videlo da je to njegov životni poziv. Ne samo da ih je doveo na Afrički kup Nacija već je Zambija te 2010. godine prvi put posle 14 godina uspela da se plasira u četvrtfinale!

Rastali su se potom sa Renarom Zambijci, on je godinu dana proveo u Angoli i Alžiru, ali svi su shvatili da je to greška, pa je 2011. vraćen na kormilo nacionalnog tima i postao je nacionalni heroj jer je doneo u Zambiju prvi trofej Kupa nacija!

Prvo je izbacio Senegal u grupi, potom Sudan i Ganu u nokaut fazi da bi posle maratonske serije penala u fianlu sa Obalom Slonovače ti Erva Renara postao prvak Afrike!

To nisu propustili da vide u FS Obale Slonovače, pa nakon što je godinu dana proveo na klupi Sošoa odmah su ga doveli i sa njim osvojili Kup Nacija 2015. godine! Ponovo ista priča, redom su padale najbolje afričke selekcije pred Renarovim timom, a onda je u finalu posle posle 11 šutnitih penala, od kojih je njegov tim promašio prva dva, golom golmana Bubakara Barija Obala Slonovače postala prvak Afrike!

A ONDA JE SRUŠIO MESIJA!

Ponovo je na kratko dobio šansu u domovini, vodio je Lil godinu dana, ali jednostavno njegov pravi posao je selektorski. Uzeo je Maroko 2016. godine, odveo ih na Svetsko prvenstvo, a kada je posle Kupa Nacija 2019. godine dobio otkaz Saudijska Arabija je znala šta joj je činiti,

Rutinski ih je doveo do Mundijala u Kataru, a kada su svi očekivali još jednu bruku Saudijske Arabije poput one 2002. godine kada ih je selekcija Nemačke dobila 8:0, ceo svet je ponovo morao da se divi Renaru.

Sjajni selektor uspeo je svojom taktikom da potpuno razbije neiskusnog Lionela Skalonija, da mu uništi sve akcije, a iako je njegova ekipa primila četiri gola u prvom poluvremenu, na kraju je pobedila sa 2:1 i napravila najveće iznenađenje Mundijala.

Erv Renar je tako nastavio svoj put od ispodprosečnog fudbalera, preko čistača i trenera, do selektora koji gde god stigne donosi iznenađenja i titule. A tek mu je 54 godine, šta će biti ako mu daju da vodi neku vrhunsku reprezentaciju?