Obezbjeđenje svjetskog prvenstva u Kataru biće na najvišem nivou, ali ga neće sprovoditi domaćin!

Svjetsko prvenstvo u Kataru samo što nije počelo, a u toj zalivskoj monarhiji su potrošili ogroman novac da obezbjede da se svi na Mundijalu osjećaju sigurno. Čak 13 zemalja se uključilo u osiguravanje ovog takmičenja, a na dešanja u Dohi budno će gledati 15.000 specijalnih sigurnosnih kamera sa tehnologijom prepoznavanja lica.

"Učestvovanje snaga iz prijateljskih zemalja sa specijalizovanim vještinama predstavljaće pravi dodatak sigurnosnim snagama turnira, a te snage će raditi pod jedinstvenim katarskim vođstvom", rekao je Džabr Hamud, Džabr al-Nuami, PR katarskih sigurnosnih snaga.

Katar ima samo 3.000.000 stanovnika, od čega su samo 12 odsto državljani ove zalivske monarhije, Katar nikako nije mogao da obezbjedi sigurnost svima na jednomjesečnom turniru koji se igra od 20. novembra do 18. decembra. Potvrđeno je da su mornarica i avijacija Britanije uključene kako bi pružile podršku, Turska je poslala 3.000 policajaca i veliki broj specijalaca. NATO se takođe uključio i najavio pomoć, a sve to je potrebno jer se očekuju velike gužve i broj ljudi koji Katar do sada nikada nije vidio.

Sve počinje od 17 časova susretom domaćina sa Ekvadorom, a već taj meč biće pravi ispit snaga koje su pristigle u Katar.