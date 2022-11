Predrag Mijatović navija za Mesija i vrlo ga poštuje, ali granica mora da se povuče. Jedan je Dijego Armando Maradona!

Izvor: MN Press - arhiva

U intervjuu za španski "As" Predrag Mijatović dotakao se Mundijala u Kataru, a iako legenda Real Madrida priznao je da obožava Lionel Mesija! Ipak, on nije zaboravio ni rivala iz grupe Srbije, tim Brazila. Uz to je morao da pomene još nekoliko timova za koje misli da mogu da osvoje Mundijal.

Iako Francuze muče loša atmosfera i povrede morao je da ih pomene, a dodao je i Nemačku i Belgiju koje se ne uvrštavaju u prvi red favorita.

"Iako navijam za Real Madrid, želeo bih da Lionel Mesi bude najbolji na Svetskom prvenstvu.Ima nekoliko favorita, recimo Argentina je sada tim koji može da osvoji Svetsko prvenstvu. Ne smemo da zaboravimo ni Brazil, ali moramo da računamo i na Nemačku. Francuska ima svoje probleme, ali je aktuelni šampion sveta, a Belgija sada ima zrelost koja im je falila u Rusiji", naglasio je nekadašnji napadač reprezentacije Jugoslavije.

Upitan je da li Mesi može da zaigra kao Maradona 1986. godine kada je Argentina osvojila svoje poslednje Svetsko prvenstvo. Jasno je Mijatoviu da se ne treba toliko zaletati. Jedan je Dijego.

"Ne znam da li u ovom momentu Mesi može da igra ulogu Maradone iz 1986. godine. To niko nije uradio niti će, uz svo poštovanje Mesija. Ali mislim da je Mesi najbolji igrač na ovom Svetskom prvenstvu i izgleda da će mu ovo biti poslednji Mundijal. To mu je poslednje titula koja mu nedostaje i nadam se da će je osvojiti", dodao je on.