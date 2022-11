Ni Toni Kros ne planira da se vrati u nacionalni tim za Mundijal

Izvor: Profimedia

Ni Toni Kros, vezista Real Madrida, ne planira da se vrati u reprezentaciju za Svetsko prvenstvo u Kataru od 20. novembra. Kao i levi bek Jonas Hektor, i trofejni as "kraljevskog kluba" takođe ne razmišlja o povratku u nacionalni tim, već ima plan da turnir odgleda od kuće, odmarajući.

"Neću biti na Svetskom prvenstvu, ali sam siguran da ću želeti da igram kad god ugledam Nemačku na TV-u kod kuće. Ima igrača koji sada više od mene zaslužuju da igraju i nisam hteo da dođe trenutak u kojem bi mi rekli da je bolje da odem", citirane su Krosove reči iz intervjua sa bivšim direktorom Reala, Horheom Valdanom.

Kros je za Nemačku igrao od 2010. do 2021, kada je posle Evropskog prvenstva odlučio da je kraj. U dresu "pancera" nastupio je čak 106 puta.

"Sigurno će biti drugačiji osećaj, bar kada počne prva utakmica Nemačke. Sigurno je da ću osećati kao da i dalje igram. Igrao sam za Nemačku 12 godina, osvojili smo Svetsko prvenstvo i uvek sam voleo da igram za svoju zemlju. Ipak, posle Evropskog prvenstva imao sam osećam da moram da donesem odluku. Vidim sebe kako i dalje igram, ali bilo je više razloga da se povučem - želeo sam da provedem više vremena sa porodicom i ima igrača koji trenutno više od mene zaslužuju da igraju", rekao je Kros, pa za kraj dodao i šta planira u budućnosti.

"Pomislio sam da je vreme da odem iz reprezentacije i da se oporavim u Madridu, da bih imao više snage i želje da nastupam za Real".

U istom intervjuu, on je potvrdio da do kraja karijere ne vidi sebe u drugom timu osim u Realu. Početkom januara, on će proslaviti 33. rođendan.