Jedan za drugim, igrači koji su u dresu Barselone pisali istoriju svjetskog fudbala odlaze iz kluba. A njihov moćan tim odlazi u sjećanje.

Izvor: Profimedia

Odlaskom Đerara Pikea u penziju, skoro je potpuno rasformiran moćni tim Barselone, koji je na prelasku prve i druge decenije 21. veka bio najjači na svijetu. Od nekadašnjeg sastava koji je 2009. i 2011. bio šampion Evrope u klubu je ostao samo Serhio Buskets, defanzivni vezista i kapiten "Blaugrane". Ostali su ili završili karijere (Pujol, Ćavi, Maskerano, Vilja, Viktor Valdes, Abidal...) ili su otišli, poput Mesija koji je u PSŽ-u, Danija Alveša koji se vratio pa ovog ljeta otišao u Meksiko, Andresa Inijeste koji godinama igra u Japanu, Pedra koji je preko Čelsija i Rome došao do Lacija...

Naravno, trener Barselone bio je Pep Gvardiola, koji je u četiri godine (2008-2012) napravio rezultate i uspjehe kao nijedan trener pre njega, a onda je otišao dalje i kuriozitet je to da i dalje nije osvojio Ligu šampiona van Nou Kampa. Ipak, ono što je uradio sa moćnim Kataloncima toliko je duboko da bi ostao upamćen kao jedan od najvećih čak i da ništa nakon toga nije osvojio sa Bajernom ili Mančester sitijem. A osvojio je gomilu trofeja, koji ga po svemu sudeći čekaju i na kraju tekuće sezone. Za to vrijeme, Barselona prolazi kroz turbulencije sa Ćavijem na klupi, gdje se klupskoj legendi sve glasnije drma mjesto, pogotovo poslije bolne i šokantne eliminacije iz grupne faze Lige šampiona. I to drugu godinu zaredom.

Dok se mnogi sjećaju Mesijeve, Ćavijeve i Pikeove generacije, nevjerovatno zvuči da Barsa već dvie jeseni zaredom završava u Ligi Evrope, utješnom takmičenju u kojem tako veliki klub samo gubi novac i u kojem ne želi da bude. Ipak, da bi pokušala da se primakne nekadašnjim visinama, Barsa će i pored zvučnih i skupih pojačanja (Rafinja, Levandovski, Kunde) ipak još morati da raste na svim frontovima i u svakom aspektu.

Kada je u pitanju domaće takmičenje, Real Madrid je taj koji se pita i u poslednje tri sezone osvojio je dvije titule, uz nevjerovatan niz titula u Ligi šampiona (pet od sezone 2013/14). Za to vreme, na Nou Kampu se opraštaju od legendi i pokušavaju da stvaraju nove legende od Pedrija (19), Gavija (19), Ansu Fatija (20)...