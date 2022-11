Vesli Snajder bio je fenomenalan holandski fudbaler, a najviše se pamte njegove partije u dresu milanskog Intera, gdje je i osvojio čuvenu "tripletu".

Izvor: Youtube/De Telegraaf

Nekada je bio jedan od najboljih vezista na svetu, godinama ga je tražio Mančester junajted, ali je na kraju ostvario najveće uspehe igrajući za Ajaks, Real Madrid, Inter i Galatasaraj. Ipak, sada je Vesli Snajder priznao da je odlazak u Real bio greška.

On je iz Ajaksa došao u Real Madrid 2007. godine i ostao je u klubu dve sezone, a u te dve godine on je nazadovao u karijeri, uništio dva braka i izgubio je ženu svog života!

"Nisam bio svestan da prelazak u Real takođe znači da sam se preselio u noćni život Madrida. Navukao sam se na to. Bio sam mlad, uživao sam u uspehu i voleo sam svu pažnju. Zbog toga mi je sigurno kasnije u životu krenulo po zlu. Nisam se drogirao, ali sam pio i vodio sam rokenrol stil života kao jedna od zvezda Real Madrida. Sve stvari koje sam uradio bile su zataškane", bio je iskren Snajder.

Nije hteo ništa da krije, otkrio je da je redovno bio pijan, da se često valjao po ulicama, kao i da je sa njim uvek bio jedan od saigrača.

"Čak i kad sam bio potpuno pijan, valjao se po ulicama i trošio hiljade evra plaćajući sva pića na svakom mestu. Bio sam slab i nisam pružao otpor. Dopustio sam ljudima da me tretiraju kao zvezdu. U Real Madridu sa mnom je uvek bio jedan saigrač – a obično je to bio Guti."

Zbog svega toga, prva žena ovog fudbalera Ramona Strikstra podnela je zahtev za razvod, a zbog pića, provoda i raznih neprimerenih stvari i drugi brak sa Jolante Kabau mu je propao.

"Nisam znao da mi je najbolji prijatelj boca votke, a drugi su mi ukazivali na to. Rud van Nistelroj mi je to rekao, Arjen Roben je to rekao. Nabijali su mi to na nos, govorili mi da kao igrač držim disciplinu. Rekli su da neću dugo izdržati ako ovako nastavim. Puno sam partijao s mnogo loših prijatelja okolo, žena i pića. Izmaklo je kontroli na užasan način. Bio sam čist i priznao sve svojoj drugoj ženi, Jolante, i rekao joj da je moje srce s njom", dodao je on.

Ni danas nije preživeo razlaz sa Jolante...

"Ne znam šta me nateralo na to. Ego? Novac. Moć? Požuda? Da - ali sada ojećam bol jer Jolante sada živi u Americi. Ona je bila žena mojih snova. Izgubio sam je jer sam sve upropastio", zaključio je Snajder.

https://mondo.rs/vesli-snajder/tag13089/1