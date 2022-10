Iako će godinama kasnije postati saigrači u Real Madridu, jedna anegdota Brazilca Ronalda pokazala je kakva je veličina Zinedin Zidan bio prema njemu još kada su bili veliki rivali.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/CHRISTOPHE SIMON

Legendarni Luis Nazario da Lima Ronaldo (46) ponovo je u centru pažnje svetskih medija. Ovog puta razlog za to nije uspeh njegovog Kruzeira, kluba koji je vratio u vrh brazilskog fudbala, već biografski dokumentarac "Fenomen: Uspon, pad i iskupljenje Ronalda" u produkciji "DAZN".

U tom dokumentarcu, Ronaldo je progovorio o nizu kontroverzi i malo poznatih detalja iz njegove prebogate karijere. Povodom premijere filma, Ronaldo je dao intervju za špansku "Marku" u kojoj je otkrio da je imao probleme sa depresijom, zbog čega ne žali za tim što nikad nije osvojio Ligu šampiona, ali i potezu Zinedina Zidana kakav nije mogao ni da sanja.

Ronaldo je dva puta bio prvak sveta sa Brazilom, ali u Ligi šampiona ga nikako nije htelo. Ali on zbog toga ne mari previše.

"U karijeri sam osvojio sve osim Lige šampiona, ali ne bih za nju menjao titulu koju sam osvojio na Mundijalu 1994. iako na tom turniru nisam igrao ni minuta. Zato što mi, kao i svakom Brazilcu, nema ništa važnije od titule svetskog prvaka u fudbala", počeo je Ronaldo.

"Zato mi je svetska titula iz 2002. nesumnjivo najveći uspeh u karijeri, posebno nakon svega što sam proživio četiri godine ranije i svih tih godina - povrede, poraz u finalu 1998, napad koji sam doživeo veče pre finala", rekao je Ronaldo, a potom odgovorio da na pitanje da li je u finalu protiv Francuske bio potpuno spreman, pošto je njegov pomenuti napad u snu podsećao na napad epilepsije.

"Bio sam na 100% i toliko sam od sebe dao, a to radim na svakoj utakmici. Taj naš poraz 3:0 i moju lošiju igru ne treba mistifikovati. Znate, fudbal je daleko jednostavniji od onog kako ga ljudi predstavljaju i šta od njega prave. Jednostavno, Francuska je tog dana bila bolja od nas i mi smo morali to da prihvatimo i da naučimo iz tog poraza."

Tih godina, Brazilac se mnogo mučio sa povredama kolena koje su ga godinama odvajale od terena. Upravo u to vreme, jednim potezom oduševio ga je Zinedin Zidan, kasnije njegov saigrač u Real Madridu.

"Uvek sam ga neverovatno cenio, još od našeg prvog susreta dok je on igrao za Juventus, a ja za Inter. Tada je počela naša veza puna uzajamnog poštovanja i divnog odnosa. Međutim, to se svodilo na teren, van njega se nismo čuli ili družili. Zato me je oduševilo šta je uradio kada sam doživeo drugu tešku povredu u karijeri. Završio sam u bolnici, operisan sam i Zidan me je iznenadio kada je došao da me poseti kao prva osoba nakon članove moje porodice. Seo je pokraj mene i rekao mi 'Samo hrabro, ozdravi što pre, jer fudbalu si potreban. Nakon toga smo srdačno pričali i neopisivo mi je značilo da ga imam uz sebe u tako teškom životnom periodu", rekao je Ronaldo.