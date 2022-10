Mediji u Španiji pišu o trzavicama i problemima u svlačionici Barselone i uoči okršaja protiv Real Madrida.

Izvor: Profimedia/Antonio Pozo / PRESSIN

Tek smo na sredini oktobra, a Barselona je već u velikim problemima! Katalonski gigant je proteklog ljeta prodao brojne dijelove svoje imovine kako bi zaradili preko 800.000.000 eura i omogućili timu da se ozbiljno pojača u nadi da će se ponovo boriti za najveće trofeje. Ali sada se ekipa Ćavija Ernandeza nalazi u izuzetno teškoj poziciji u Ligi šampiona i samo ih čudo može spasiti da ne ispadnu u Ligu Evrope.

A sve to dovelo je do brojnih turbulencija u svlačionici Barselone. Uoči nedeljnog "klasika" protiv Real Madrida (16.15), u okršaju dva daleko najbolja tima u Primjeri ove sezone, pominju se imena petorice igrača koji bi voljeli da treneru Ćaviju vide leđa!

Kako piše katalonski "El Nasional", grupa igrača Barse okrenula je leđa treneru, a problem nisu samo rezultati ekipe, već i međuljudski odnosi. Ovaj list navodi da su dvojica glavnih "protivnika" Ćavija u svlačionici njegovi nekadašnji saigrači - Đordi Alba i Đerar Pike. Obojica su postali rezerve ove sezone, što je posebno Albi teško palo.

Uz njih, takođe su nezadovoljni i Frenki de Jong i Ansu Fati. Nakon što je De Jong odlučio da ostane u Barsi nakon burnog ljeta, on i dalje ne uspijeva da uđe u startnu postavu pored Busketsa, Pedrija i Gavija. Sa druge strane, Fatiju smeta što Rafinja i Usman Dembele imaju prednost u odnosu na njega, momka koji je ne tako davno bio najavljivan kao "nasljednik Lionela Mesija".

Među kritičarima Ćavija nalazi se i Memfis Depaj, koji je ljetos bio na pragu odlaska sa "Nou Kampa". I ovaj Holanđanin je rezerva i to mu opasno smeta, jer vjeruje da bi mogao više da doprinese ekipi. Ipak, "El Nasional" navodi i da uprkos nezadovoljstvu, Depaj dobro radi na treninzima. Ali ako je vjerovati ovim natpisima, onda treba vjerovati i riječima predsjednika Barselone Đoana Laporte, da Ćavi neće tek tako napustiti klupu tima.

"Imamo puno povjerenje u Ćavija. On je sjajan trener i sigurno će se boriti za više, donosiće nam velike uspjehe u budućnosti. On jako dobro poznaje klub i zna koji je savršen način igranja za Barsu. Ima našu podršku i on to zna. Uvjereni smo da će sve ispasti dobro", rekao je Laporta.