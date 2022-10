Kada se priča o Mančester sitiju, Jirgen Klop ne može da ne spomene njihov budžet.

Ovog vikenda nas očekuje derbi meč Premijer lige između Liverpula i Mančester sitija, najboljih engleskih klubova u poslednje tri godine, a uoči susreta koji bi mogao da izbaci "redse" iz bilo kakve borbe za titulu već u oktobru - Jirgen Klop je ponovo "kukao" na novac koji ima njihov rival. Nije to ništa novo, gotovo pred svaki dvoboj ovih timova Klop je isticao da se ponašaju raskalašno i da Liverpul sebi to ne sme da dozvoli, a nakon što su ovog leta kupili Erlinga Holanda koji rešeta iz nedelje u nedelju - ponovo je odlučio da to stavi u prvi plan, kao da je njegova ekipa bez dinara.