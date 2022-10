Ilari Blazi nije ostala dužna svom mužu Frančesku Totiju!

Izvor: Twitter/@ilaryblasi_ooc

Sada brakorazvodna parnica Frančeska Totija i Ilari Blazi postaje pravi rat! Nakon što su redom curele informacije da je manekenka i voditeljka prevarila nekadašnjeg kapitena Rome sa svojim trenerom i da Toti ima novu djevojku, krenulo je prepucavanje oko imovine.

Ilari Blazi je tražila 37.000 evra mjesečno od svog i sada zakonitog muža na ime alimentacije i izdržavanja, on je to izričito odbio i na sve to dodao da nema nemjeru da Blazijevoj vrati dizajnerske torbe koje su ostale kod njega jer ona njemu ne vraća skupocene "roleks" satove.

Na to je sada Ilari Blazi odgovorila provokacijom! Ona se slikala ispred sjedišta "roleksa" i namignula, a u tom videu je tagovala svog bivšeg muža! Evo kako je to izgledalo:

Ilary si fa un video davanti ad un negozio Rolex e tagga Francesco Tottipic.twitter.com/9RAGHGwRGl — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc)October 4, 2022

Ilari Blazi i Frančesko Toti imaju troje djece, u braku su preko 17 godina i dugo su bili najglamurozniji italijanski par. Ipak, sada redom isplivava njihov prljavi veš iz braka i vidi se da je ta veza već dugo vremena bila opterećena brojnim problemima.

