Nevjerovatna ljubavna priča u Engleskoj glavna je tema tabloidnih medija.

Izvor: Profimedia/Instagram/screenshot/lilly.gerrardd

Šokantne informacije prenose engleski mediji - ćerka legendarnog fudbalera Stivena Džerarda u vezi je sa sinom mafijaškog bosa iz Irske! Lili (18) je pažnju na sebe privukla pre nekoliko mjeseci atraktivnim fotografijama na društvenim mrežama, a sada je ponovo u centru pažnje. Ovog puta razlog je zabrinjavajući!

Navodno, Lili je u vezi sa Lijem, sinom Lijama Birna koji važi za šefa irske mafije! Njih dovje zajedno su proveli godišnji odmor na Ibici, a još tokom odmora u Španiji engleski mediji su ih primetili zajedno. Na jednom od storija koji je tokom ljetovanja objavila Lili može se vidjeti muškarac fotografisan sa leđa, zagledan u more, a mediji su otkrili da je to baš Li. Ovako izgleda Lili Džerard:

Vidi opis ŠOK - DŽERARDOVA ĆERKA (18) SMUVALA SINA MAFIJAŠKOG BOSA: Šefa bande traže dvije države, a naslednik ljubi Lili! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/lilly.gerrardd Br. slika: 10 10 / 10

Na ostalim fotografijama i snimcima napravljenim na Ibici ne vidi se identitet muškarca, ali je jasno da je ta osoba provela čitav godsišnji odmor u društvu Lili Džerard. Ipak, ćerka slavnog fudbalera Liverpula uspjela je da zaštiti identitet svog izabranika jer ga je uglavnom fotografisala dok ne gleda u kameru ili dok na sebi ima kačkete, pa lice ne može jasno da se vidi. Sve to dodatno je podgrejalo spekulacije da je reč o momku čijeg oca traži policija!

Lijam Birn jedna je od najvećih meta irske policije jer se pretpostavlja da je on vođa bande koja u službenim dokumentima nosi ime "Birnova grupa za organizovani kriminal". On je dio "kartela Kinahan", a 2019. godine postao je desna ruka ozloglašenog Danijela Kinahana i ubrzo je morao da napusti Irsku zbog policijske akcije koja je usmjerena protiv njega. Tokom godina su brojni članovi ovog kartela - među kojima ima i Birnovih rođaka - uhapšeni i osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne.

Za razliku od oca Li Birn nije uključen u mafijaške poslove i za sada nema dosije. Ipak, i on je uspjevao da stigne u centar pažnje pošto je do sada bio u nekoliko veza sa atraktivnim djevojkama koje su popularne na društvenim mrežama. Poslednja u nizu verovatno je Lili Džerard, a o njihovoj romansi tek će se pričati u narednom periodu. Za sada od Stivena nije stigla reakcija, ali on je u ovom trenutku sigurno fokusiran na to kako da Aston Vilu izvuče iz problema jer nakon sedam kola imaju samo sedam bodova u Premijer ligi.