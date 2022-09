Razočaranje – takvo je stanje u taboru fudbalske reprezentacije Crne Gore nakon poraza od BiH u Zenici kojim su ostali bez šansi da se plasiraju A Ligu nacija.

Ostao je još jedan meč, sjutra protiv Finske pod Goricom (20.45).

“Osjeća se da pritisak plasmana na veliko takmičenje podsvjesno utiče, jer jedino to može biti logičan odgovor. Imali smo sve preduslove za dobru utakmicu u Zenici. Mnogo naših navijača, od tri moguća rezultata su nam dva odgovarala. Niko nije potencirao ogroman ulog, momci su zreli, profesionalci ssu, ali je vjerovatno pritisak doveo do toga da nismo bili na nivou u prvom poluvremenu”, rekao je selektor Miodrag Radulović.

“Analzirali smo sve iz više uglova, ali ne bih o tome pričao pred meč sa Finskom, to su i interne stvari. Možda je pomalo i riječ o psihološkom problemu. Kad treba da ostavimo pečat i trag, mi odemo korak unazad. Ne dešava se samo ovoj generaciji, već i ranije u baražu sa Češkom, zatim u mečevima sa Danskom i Ukrajinom. Zašto je to tako – to je za dublju analizu”, dodao je Radulović.

Crnoj Gori je za drugo mjesto dovoljan bod.

“Želimo da na što bolji način završimo Ligu nacija. To je, dakle, pobjeda. Osvojili bismo drugo mjesto u grupi, dala bi nam nadu za baraž za Euro, a revanširali bismo se Fincima za poraz u junu. Izaći će najspremniji i igrači koji mogu da izdrže teret jakog ritma. Samo maksimalno spremni igrači dobiće šansu, jer nas očekuje težak teren i težak protivnik, koji dugo igra zajedno, koji se uigrao u formaciji 3-5-2, a koju dugo godina vodi isti selektor”, istakao je Radulović.

Sead Hakšabanović bi trebalo da igra od početka.

“U boljem je fizičkom stanju i podiže formu. Očekujemo od njega zapaženu partiju”, zaključio je Radulović.