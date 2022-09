Da li će i reprezentativci Rusije morati u rat? Nezvanično, članovi reprezentacije koji nisu igrači su već dobili poziv.

Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Rusije odigrala je prijateljski meč protiv Kirgistana, koji inače FIFA ne priznaje, a prilikom prelaska granice mnogim igračima postavljeno je pitanje o služenju vojnog roka. Mnoge je to zabrinulo posle odluke Vladimira Putina da proglasi djelimičnu mobilizaciju stanovništva za rat u Ukrajini, pa se tako sve više u tamošnjoj javnosti postavlja pitanje da li i fudbaleri mogu da budu pozvani "iz rezerve".

Sudeći prema informacijama ruskog novinara Maksima Alanazarova, inače zamjenika urednika uglednog "Sport Ekspresa", dio reprezentacije bi mogao da završi u vojsci jer su navodno pozive za sada navodno dobili advokat Saveza, fizioterapeut, osobe zadužene za organizaciju utakmica, a pitanje je da li je to kraj popisa.

Direktor za medije ruske reprezentacije Jegor Kretsan objasnio je da su igračima na granici postavljana pitanja o "sposobnosti za vojnu službu i posjedovanju vojne karte", ali uvjerava da je to slučaj sa svim muškarcima i da niko nije imao problema.

"Teška vremena, mnogo teška... Misli su mi bile nefudbalske, to pričam za sebe i neke moje saigrače. Pitali su 'služio, nije služio'. Naravno, to je bilo veoma neočekivano. Ali, to je njihov posao, tu ništa ne možete", rekao je posle utakmice Dmitrij Barinov, vezista Lokomotive iz Moskve.

Pojedini igrači Rusije, uprkos uvjeravanju selektora Karpina da je sve bilo u redu, istakli su posle meča da su "bili u mislima" jer nisu mogli potpuno da se posvete utakmici posle ovakve provjere na granici, a za to vrijeme je i direktor Fudbalskog saveza Rusije rekao da će razgovarati sa Ministarstvom sporta.

Ukrajinski sportski portal "Sport 24" prenosi da su već pojedini fudbaleri iz niželigaša morali da se jave zbog poziva za mobilizaciju, ali da se za sada to "čuva u tajnosti" kako ne bi izazvalo još veću napetost u Rusiji, što za sada nije potvrđeno.

Zbog svega toga je utakmica sa Bosnom i Hercegovinom, zakazana za 19. novembar u Sankt Peterburgu, pod znakom pitanja.