Dragan Stojković Piksi potvrdio je da će Lazar Samardžić ubuduće igrati za Srbiju.

Izvor: Profimedia/MN Press

Dragan Stojković je za prestojeće obaveze reprezentacije Srbije u Ligi nacija protiv Švedske i Norveške pozvao dvojicu debitanata, a na današnjoj konferenciji za medije otkrio je da je trebalo da budu i trojica. Osim poziva Srđanu Babiću i Stefanu Mitroviću, Piksi je razgovarao i sa mladim reprezentativcem Nemačke Lazarom Samardžićem iz Udinezea, a na kraju je dogovoreno da igra za Srbiju, međutim ne odmah.

Piksi je potvrdio da je Samardžić, koji igra odlično u Seriji A ove sezone, odlučio da promeni sportsko državljanstvo i ubuduće nastupa za Srbiju, iako je bilo najava da će izabrati seniorsku reprezentaciju Nemačke.

"Bio sam u Milanu da bih gledao Samardžića, a ne Krunića. Imali smo jedan telefonski razgovor početkom septembra gde sam mu objasnio koje su mi namere i želje, primetio sam da nije bilo dileme da li će igrati za Nemačku ili Srbiju naravno da je opredeljen da igra za Srbiju. Dogovor je da u sledećem ciklusu, a to je mart - ako nastavi da igra dobro - to je da debituje za Srbiju i bude na spisku. To je nešto sa naše strane što je trebalo da uradimo i na njima je da odaberu stranu. Tu nema nikakve dileme oko njega", rekao je Dragan Stojković.

Selektor reprezentacije Srbije prokomentarisao je i kvalitete "desetke" mlade reprezentacije Nemačke i Udinezea, dodavši da ne sme da se nastavi praksa da "gubimo" igrače srpskog porekla koji su birali druge državne timove.

"Lazar poseduje potencijal. On poseduje te kvalitete, ima izvanrednu levu nogu i pregled igre. Primetio sam, ne samo u ovoj poslednjoj utakmici, već i duži period, da zaslužuje pažnju. On voli da ima posed lopte, ofanzivan je igrač. On je tek na početku karijere. Poseduje talenat. Nema tu neke velike filozofije i ne treba praviti neke naslove i šta ja znam. Važno je da su opredeljeni da igraju za Srbiju i treba misliti na budućnost. Pokazivalo se da smo u prošlosti ostajali bez nekih igrača. Verovatno smo bili nemarni, da ne pominjem imena. Ali to je sve život. Ne želim da pravim neke greške u startu, a da imamo sve na dlanu. Na meni je da uputim poziv, da u nekoj proceni pokažem da nam je stalo. A na njima je da odluče."

Uskoro opširnije...