Žoze Murinjo je dobio crveni karton na meču Rome i Atalante.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Roma je stvarala šanse, ali je Atalanta postigla jedini gol za pobjedu u derbiju 7. kola Serije A preko Skalvinija, tako da će na pauzu u prvenstvu sa prvog mjesta na tabeli. Mnogo je promjena pretrpio tim iz Bergama tokom ljeta, ali i dalje znaju kako da namuče Žozea Murinja koji je pobijesneo zbog suđenja na današnjoj utakmici, tako da nije ni dočekao kraj utakmice - morao je da napusti klupu zbog novog crvenog kartona.

Ključni detalj dogodio se u 57. minutu kada je trener Rome pobijesneo zbog jedne odluke sudije Danijelea Kifija, pa je uletio na teren i pokušao da se "obračuna" sa njim.

Naravno, tu je prekipjelo italijanskom arbitru koji je i prije ovog detalja imao problema da "ućutka" Murinja, međutim kada je trener Rome ušao u teren i bijesno protestovao zbog odluke arbitra - dobio je crveni karton. Zadržavali su ga ljudi iz njegovog stručnog štaba kako bi mu objasnili da je donio pogrešku odluku, a Murinjo je upućivao psovke koje će lako pročitati oni koji bolje razumiju italijanski jezik.

Možda je Murinjo i planski dobio crveni karton kako bi "razmrdao" svoju ekipu, međutim iako su do kraja susreta imali bolje šanse - to nije bilo dovoljno da dođu makar do boda protiv Atalante.

Pogledajte kako je Žoze Murinjo zaradio isključenje i zaradio ovacije svojih navijača.