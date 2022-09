Situacija se zakuvala, ali je Mauro Ikardi zapravo bio neočekivano pribran.

Izvor: Twitter/VibesFoot/printscreen

Samo što je stigao u Tursku i oko njega su već skandali. Mauro Ikardi preselio se u Galatasaraj na jednogodišnju pozajmicu iz Pari Sen Žermena, debitovao je na meču protiv Konjaspora, a susret je obeležilo i koškanje u finišu. Iako ovog puta Mauro Ikardi nije kriv, zanimljivo je što se incident desio baš njemu i to u prvih pola sata igranja za novi klub.

Argentinski napadač ušao je u klinč sa golmanom iz BiH Ibrahimom Šehićem, koji je u finišu susreta tražio kontakt u kaznenom prostoru. Pokušao je da "zakuva" situaciju sa Lukasom Toreirom, a kada se Urugvajac srušio na zemlju u prvi plan je iskočio Ikardi. Pozajmljeni fudbaler PSŽ-a bio je raspoložen za malo odgurivanja sa čuvarom mreže Konjaspora, a glavni arbitar meča podelio im je žute kartone zbog ovoga.

Na Šehićevu žalost, on je već imao opomenu dobijenu nekoliko minuta ranije. Par minuta pre kraja susreta morao je da napusti teren, ali to nije uticalo na rezultat. Galatasaraj je već imao prednost (2:1) koju je sačuvao do kraja utakmice i tako stigao na prvo mesto tabele u Turskoj. Pogledajte incident:

Premier match avec Galatasaray... et première bagarre pour Icardi !pic.twitter.com/dOGQ8l0m9k — beIN SPORTS (@beinsports_FR)September 16, 2022

Inače, pozajmica u Galatasaraj došla je tek nakon što je Vanda Nara dobila garancije da će turski tim ispuniti sve njihove zahteve. Pregovori su bili dugi, ali je Mauro na kraju pristao da se preseli u Istanbul kako bi igrao mnogo više nego što je to slučaj u PSŽ-u.