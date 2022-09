Matijas Pogba, Polov brat, završio je u zatvoru zbog ucena. Istraga policije je u toku...

Izvor: Profimedia

Bura u porodici Pola Pogbe se ne stišava. Njegov rođeni brat Matijas ga je ucenjivao, pretio je da će otkriti sve njegove tajne i tražio je da mu plati 13 miliona evra kako bi ćutao. Fudbaler Juventusa je to odbio, a onda su u javnost dospele informacije da je "plaćao vrača kako bi povredio Kilijana Mbapea".

To je izazvalo haos u Francuskoj, čak se i napadač PSŽ-a javio i tražio je objašnjenje svega. Policija je reagovala, pa je tako uhapšen Matijas Pogba, kao i još trojica ljudi koji se sumnjiče da su ucenjivali Pola i da su pokušali tako da iznude novac. Oni su iza rešetaka, istraga je u toku", prenose svetski mediji.

"Matijas Pogba je priveden i policija ga ispituje zbog ucena i pretnji. Preliminarna istraga je u toku, a spominju se optužbe za ucenu, kidnapovanje, kriminalnu zaveru, kao i saradnju sa bandom", navodi britanski "Gardijan" i dodaje da je Pogba za ćutanje u martu platio 100.000 evra, ali da je odbio da isplati višemilionsku sumu kada su usledile nove ucene.

Usled svih dešavanja, novi saigrač Dušana Vlahovića je u jednoj izjavi priznao da je "plaćao vešticu da baca čini", ali da je to radio zbog sebe, ne da bi naudio nekome. Naveo je da joj je davao novac "kako bi činima zaštitila njega od povreda". S obzirom na to da se povredio odmah po dolasku u Torino i da je nedavno operisan, zbog čega bi mogao da propusti Mundijal u Kataru, malo ko veruje da je to pravi razlog. Istraga će dati rezultate...