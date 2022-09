Uoči meča Rendžersa i Napolija ništa neće govoriti da je u pitanju meč Lige šampiona u organizaciji UEFA, što se nije dogodilo nikada...

Izvor: Youtube/UEFA

Zbog smrti kraljice Elizabete Druge nastao je haos u mnogim sferama života uključujući i fudbal, pa su tako utakmice britanskih klubova u evropskim takmičenjima bile pod znakom pitanja ove nedelje. Na kraju, većina će se igrati, s tim da je susret između Rendžersa i Napolija na "Ajbroksu" pomjeren za 24 sata kasnije što nije tipična praksa UEFA, ali to nije jedini ustupak na koji su pristali iz evropske kuće fudbala.

Pravila se prilagođavaju usput i izgleda ne važe jednako za sve, pa će tako "rutina" uoči meča Lige šampiona biti promijenjena što je do sada ustupak kakav UEFA nije dozvolila baš nikome.

Meč je prvo pomjeren za 24 sata zbog toga što nema dovoljno policije za utakmicu uslijed sahrane kraljice Elizabete Druge, dok je UEFA pristala i da odustane od intoniranja himne Lige šampiona, mušeme na centru igrališta, bilo kakvih rekvizita na terenu, maskota, poruka mira, čak su zabranjeni i sponzori...

Sve su to učinili zbog dana žalosti u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali se ubrzo odustalo od samo uobičajene rutine koja uključuje minut ćutanja i crni flor, što je detalj koji ćemo takođe vidjeti na utakmici.

Na sve to, Rendžers je tražio od UEFA da prekrši još jedan protokol. Željeli su da se umijesto himne Lige šampiona intonira himna Ujedinjenog Kraljevstva, što je strogo protiv pravila takmičenja, a na to su ipak dobili negativan odgovor. Ipak, postoje najave da će se Rendžers potpuno oglušiti na to i da će se njihova nacionalna himna ipak intonirati, odnosno makar će je otpijevati navijači ako budu i fizički spriječeni da se čuje sa razglasa.

Podsjetimo, kraljica Elizabeta Druga preminula je u petak, ali čitav proces nakon njene smrti "parališe" državu na desetak dana dok se ne obave sve ceremonije.