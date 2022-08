Magnus Karlsen je otkrio ko mu je omiljeni fudbaler, ali i jednu zanimljivu anegdotu tokom posete Real Madridu.

Izvor: Profimedia/Reddit/Printscreen

Magnus Karlsen je širom sveta poznat kao najbolje rangirani šahovski velemajstor u istoriji. Norvežanin je godinama surovo dominirao svetskim šahom, ali je poslednjih godina mnogima zapao za oko i zbog svoje ljubavi prema fudbalu.

Karlsen je veliki ljubitelj popularne igre "Fantazi Premijer lige", ali i navijač Real Madrida. Ipak, Norvežanin je dao i zanimljivu izjavu koja se tiče Kristijana Ronalda i njegovog omiljenog fudbalera - Lionela Mesija.

Gostujući u podkastu Leksa Fridmana, Karlsen je pričao i o fudbalu, gde je bio upitan ko je po njegovom mišljenju najbolji fudbaler svih vremena.

"Prilično je teško imati argumente za bilo kog igrača osim Mesija. Zbog njegove kompletne igre", počeo je Karlsen, koji se potom preusmerio na priču o Real Madridu i Kristijanu Ronaldu.

"Iskreno, moje navijanje za Real Madrid je starije od Ronaldove ere. Drugog Ronalda, ne prvog. Uvek mi se sviđao Ronaldo, ali sam uvek mislio da je Mesi bolji. Išao sam na dosta utakmica Reala i uvek su svi bili super prema meni tamo. Jedina stvar je da su me intervjuisali i trebalo je da me pitaju ko je moj omiljeni igrač. I pomenuo sam nekog drugog igrača, mislim da sam rekao da je to Isko. I onda su me zaustavili, 'hajdemo iz drugog pokušaja, sada kaži Ronaldo'. Njima je to bilo jako važno, ali meni nije bilo baš bitno", otkrio je Karlsen kako su ga iz Real Madrida nagovorili da kaže da je Portugalac njegov omiljeni igrač.

Ipak, sve vreme je to bio Mesi...