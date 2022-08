Kristijano Ronaldo svom nasledniku ne dopušta da poseduje telefona.

Izvor: Profimedia/Instagram/cristiano/printscreen

Kristijano Ronaldo je u centru pažnje tokom čitavog prelaznog roka zbog njegove želje da napusti Mančester junajted kako bi igrao Ligu šampiona. Portugalac konstantno puni stupca svetske štampe, a nedavno se oglasio na Instagramu gde je tvrdio da su skoro sve vesti o njemu lažne.

Upravo u svetlu Ronaldovih javljanja i oštrih poruka na društvenim mrežama, posebno je zanimljiva činjenica koja se tiče njegovog sina, Kristijana Ronalda Juniora (12). Legendarni fudbaler svom nasledniku ne dozvoljava da poseduje telefon!

Ronaldo je poznat po svojoj skoro nehumanoj posvećenosti fudbalu. Strogo pazi šta jede, ima tim ljudi oko sebe koji vode računa o svemu, a veoma često i individualno trenira kada nije na klupskom treningu. Očito sada pokušava da neke od tih kvaliteta usadi i svom sinu.

Tako je Ronaldo, govoreći o tehnologiji, otkrio da želi da njegov sin ostane fokusiran na druge stvari.

"Tehnologija definitivno puno pomaže. Pomogla je meni i ljudima ovde, celom svetu, i mislim da treba da je iskoristimo, ali ne treba da postanemo opsednuti njome", počeo je Ronaldo jednom prilikom na događaju u Dubaiju.

"Na primer, mogu da vam otkrijem nešto. Moj najstariji sin uskoro puni 12 godina i pita me svaki put 'tata, mogu li da imam svoj telefon, mogu li da imam svoj telefon'. Kažem mu, 'Kristijano, ima vremena za tebe'", otkrio je Portugalac.

Izvor: Profimedia

"Jedan dan me je zvao i pitao da dobije iPhone da bi mogao da me zove i rekao sam mu ne. Ako će da me zove, neka me zove preko bake. Želim da mu usadim ideju da nije lako da dobije sve što poželi. Edukacija je najbolja stvar koju mogu da mu podarim", objasnio je Ronaldo.

Za to vreme, Kristijana na Instagramu prati 477.000.000 ljudi, a on povremeno odgovara na kritike koje dobija u komentarima na svojim objavama...