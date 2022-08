Legendarni fudbaler već je u zagrljaju nove djevojke, a navodno mu je ovaj čovjek osvojio bivšu suprugu.

Izvor: Profimedia/Instagram/cristiano1011/ilaryblasi/printscreen

Jedan od najpopularnijih parova u Italiji se razveo. Frančesko Toti i Ilari blazi odlučili su da stave tačku na ljubav posle čak 17 godina bračne zajednice, ali su u izjavama nakon razvoda istakli da će se potruditi da zbog dece ostanu u dobrim odnosima. Ipak, kako vrijeme prolazi, djeluje da će to biti sve teže izvesti...

Posebno kada se uzme u obzir da "cure" pikanterije iz njihovog privatnog života. Već je poznato da Frančesko ima novu djevojku, ali mediji sa Apenina tvrde da je sve puklo jer je legendarni kapiten Rome otkrio da ga supruga vara! Navodno, sada se zna i identitet momka sa kojim je to radila.

Italijanska manekenka i voditeljka, po navodima nekih medija iz Italije, zaljubila se u ličnog trenera Kristijana Iovina! Sa njim se viđala tokom putovanja u Milano gde je često išla zbog snimanja televizijske emisije, očigledno je u njegovom zagrljaju razbijala bračnu monotoniju.

Ovako izgleda Ilari Blazi, nekadašnja supruga "princa Rima":

Po nekim izvorima, njihova veza trajala je više od godinu i po dana. Ilari je tek u poslednje vrijeme počela nespretno da sakriva tragove avanture, pa je P. Posle toga je napravio haos, a odmah je postalo jasno da njihov brak nema nikakvu budućnost.

Uslijedio je razvod nakon kojeg bi Ilari mogla u javnosti da pokaže svoju vezu sa Kristijanom. Ukoliko to bude slučaj, natpisi italijanskih medija će se ispostaviti kao tačni, a u centar njihove pažnje upašće i Iovino. On je lični trener kojeg zbog izvajanog tela i fotografija sa atraktivnih destinacija na Instagramu prati preko 50 hiljada ljudi. Veći dio tijela pokriven mu je tetovažama, pa to privlači posebnu pažnju na polugolim fotografijama koje kači.

Ovo je momak koji je Totiju "oteo" suprugu: