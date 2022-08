Legendarni fudbaler Mančester junajteda Rajan Gigs počeo je svoju odbranu pred sudom zbog optužbi da je pretukao svoju nekadašnju djevojku i njenu sestru.

Izvor: Profimedia

Rajan Gigs je već nebrojeno puta bio na stubu srama, a sada mu je počelo i suđenje zbog navodnog napada na njegovu nekadašnju djevojku i njenu sestru. Britanski mediji su tada tvrdili da je Gigs navodno svoju djevojku golu izbacio iz sobe i da je tukao nju i njenu sestru.

Čovjek koji je godinama imao aferu sa suprugom rođenog brata, sada je pred sudom objasnio da nije namjerno udario glavom u svoju tadašnju djevojku i da se samo šalio da će objaviti njene intimne fotografije!

Legendarni fudbaler Mančester junajteda je očito majstor za pravljenje skandala, a 48-godišnjak i bivši selektor Velsa dao je izjavu povodom optužbi Kejt Grevil i njene sestre Eme.

"Žao mi je što je ova svađa tako izmakla kontroli. Tačno je da smo se Kejt i ja posvađali, zbog čega je izbila tuča. Zakačila me je po licu i počeo sam da krvarim iz usne i unutrašnjosti usta", počeo je Gigs u svojoj izjavi koja je pročitana na sudu.

"Možda sam zakačio nju i njenu sestru tokom sukoba. Ali ni u jednom trenutku nije bilo namjere."

Gigs je rekao da je Kejt Grevil uzela njegov telefon nakon njihove svađe, koja je počela u jednom hotelu u Mančesteru, a nastavila se u vili bivšeg fudbalera vrednoj skoro 2.000.000 eura. On je, prema njegovim riječima, zamolio Kejt i Emu da napuste njegovu kuću i odu taksijem jer je Kejt bila previše pijana da bi vozila, a Ema nije bila osigurana. Rekao je i da je pokušao da smiri situaciju traživši od komšinice da pozove policiju, što je ona odbila.

Izvor: Profimedia

Gigs kaže da posle toga nije imao izbora nego da se vrati kući i pokuša da dođe do svog telefona. On je potom oteo i telefon njegove tadašnje djevojke.

"Prihvatam da nije trebalo to da uradim, ali bio sam emotivan, ljut i uznemiren. Uhvatila me je za ruku i izbio je sukob. Prihvatam da se tokom svađe moja glava sudarila sa njenom. Ali siguran sam da to nije bilo namjerno." Gigs je nastavio da tvrdi da je bio napadnut.

"Iskreno se nadam da ovo nije kraj naše veze i da možemo da razgovaramo o tome. Ni u jednom trenutku je nisam namjerno povrijedio niti sam htio da joj naudim", rekao je Gigs u izjavi koja je stigla do britanskih medija. Na optužbe da je prijetio da će objaviti intimne fotografije Kejt Grevil, Gigs je rekao da se ne sjeća toga i da nikada ne bi tako nešto učinio.

"Bio bih prestrašen od publiciteta koje bi takav potez izazvao. Kejt zna kako se ja osjećam povodom medija i negativnog publiciteta", rekao je Gigs. Inače, zbog ovih optužbi je Gigs ostao i bez mjesta selektora reprezentacije Velsa, koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru po prvi put od 1958. godine.