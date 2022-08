Potpisano! Žoržinio Vajnaldum je novi igrač Rome, jer je posle godinu dana napustio Pari Sen Žermen.

Izvor: Instagram/officialasroma

Zvanično je! Holandski vezista Žoržinio "Đini" Vajnaldum (31) prešao je u Romu. Posle pet godina u Liverpulu i prošle sezone u Pari Sen Žermenu, on je pojačao ekipu Žozea Murinja, kao još jedno zvučno pojačanje.

Ovog lJeta u Romu su stigli i Nemanja Matić iz Mančester junajteda, kao i Paulo Dibala iz Juventusa. Vajnaldum će zaokružiti spisak zvučnih transfera "vučice", mada je prethodnih dana nagovJeštavano da bi u tim mogao da dođe i centarfor Andrea Beloti, koji je slobodan posle odlaska iz Torina.

Pogledajte kako je Roma predstavila Vajnalduma, nekadašnjeg đaka Fejnorda, koji se afirmisao i u PSV Ajndhovenu i u Njukaslu.

"Zaista je dobar osJećaj postati igrač Rome. Svi sa kojima sam razgovarao govorili su mi sjajne stvari o klubu i navijačima. Roma je od starta jasno pokazala koliko me želi i to je dokazala i velikim uloženim trudom u moj transfer. To uvIJek daje igraču veliko samopozudanje i vJeru u sebe. Dobio sam sjajan prijem od navijača, na društvenim mrežama i svuda. Sve je fantastično", rekao je Holanđanin. "Obećavam da ću dati 100 odsto i da ću pomoći ekipi da ostvari sve ambicije", dodao je novi igrač aktuelnog osvajača Konferencijske lige.