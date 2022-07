UEFA je napravila propust prilikom žreba. Ostaje da se vidi kako će se ovo rešiti...

Izvor: MNPress

Naime, prilikom skraćivanja grupa za 3. kolo takmičenja došlo je do velike greške i to u delu u kom je tim sa Banovog Brda. Dva puta se na spisku našao meč PAOK - Levski, dok tu nije bilo duela CSKA Sofije i tima Đorđe Petrov.

Izgleda da je UEFA zaboravila, odnosno napravila je grešku i stavila dva puta isti duel umesto tima iz Sofije koji sa klupe vodi Saša Ilić. Proceduralna greška je napravljena, pa ostaje da se vidi kako će se rešiti.

Od potencijalnih opcija tu je ponavljanje žreba ili jednostavno izvinjenje UEFA za lapsus i naknadno ubacivanje tog meča. Čeka se konačna odluka, a ukoliko dođe do promene to bi značilo da bi Ilićev tim mogao da bude na putu Čukaričkog, kluba koji je do skoro vodio sa klupe.

Ipak, pre nego što dođe do 3. kola Čukarički će u rundi koja sledi morati da eliminiše Rasing Union iz Luksemburga, dok Radnički čeka dvomeč sa Gzirom sa Malte.