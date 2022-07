Najbolji igrač Serije A je dobio kratku i jasnu poruku.

Izvor: Twitter/gabbocin

Sjajni napadač Milana Rafael Leao (22) proglašen je za najboljeg igrača Serije A i u toku su pregovori o produženju njegovog ugovora, jer aktuelni važi do 2024. i prema njemu zarađuje 1,5 miliona evra.

U vremenu u kojem je to mali novac za tako dobrog fudbalera, navijači su uplašeni za epilog pregovora, a jedan se oglasio na Tviteru i pokazao tetovažu Leaovog lika na nozi. Uz to je napisao i pretnju: "Ako Leao ne produži ugovor, odseći ću nogu". Leao je video tu poruku i ostavio emotikone u odgovoru - četiri plaču, četiri mole navijača da to ne uradi.

Se non rinnova Leão mi taglio la gambapic.twitter.com/oqBkuJZteW — Gabriele (@gabbocin)July 14, 2022

Leao je došao u Milan iz Lila 2019. za 29,5 miliona evra i bio je to jedan od najboljih poteza kluba, jer je njegova trenutna cena procenjena na čak 70 miliona. U Francuskoj je proveo samo godinu dana od dolaska iz Sportinga, u kojem je prošao kompletnu omladinsku školu i zaigrao u prvom timu

U minuloj, šampionskoj sezoni roso-nera, Leao je odigrao 42 utakmice, dao 14 golova i 12 puta asistirao.