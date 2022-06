"Svi ćete videti njegove kvalitete!", poručio je sportski direktor crno-belih.

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

FK Partizan predstavio je javnosti svoje najnovije pojačanje, vezistu Patrika Andradea (29 godina, 176 centimetara) i tako ozvaničio da je uradio važan posao u prelaznom roku. Napadač sa Zelenortskih Ostrva, zemljak špica crno-belih Rikarda Gomeša, u četvrtak je potpisao višegodišnji ugovor u Beogradu, a u petak došao u Ptuj i pridružio se ekipi Ilije Stolice.

Na konferenciji za novinare u Partizanovoj bazi, doskorašnjeg igrača Karabaga predstavio je sportski direktor crno-belih Ivica Iliev. On je naglasio da je izuzetno zadovoljan dolaskom igrača koji je nastupao i za Morejrense, Černo More...

"Imam veliko zadovoljstvo da predstavim našeg novog igrača, pojačanje, igrača kojeg smo dugo čekali i učinili i moguće i nemoguće da ga dovedemo. Podigli smo lestvicu i hoćemo da nastavimo u tom ritmu. Patrik je igrač koji nam je potreban za najveće ciljeve, bio je najveća želja u ovom prelaznom roku, okarakterisan je kao primarni cilj i pozicija koja treba da nam donese prevagu i možda ono što nam je u prethodnoj godini i godinama nedostajalo", rekao je Iliev u Sloveniji.

"Imam velika očekivanja od njega. Ona su takva da verujem da će biti jedan od najbitnijih igrača našeg kluba. Izuzetno me raduje to da igrači koje dovodimo, a on je jedan od njih, su igrači koji prave razliku u evropskim okvirima i prošlogodišnje učestvovanje njegovog kluba u Ligi konferencija je bilo fantastično, pogotovo kad je on u pitanju i bio je po nekim anketama u idealnom timu tog takmičenja. Želim da mu poželim puno uspeha i zajedničkog zadovoljstva u narednim godinama", dodao je on.

Andrade je otkrio da je brzo odlučio da dođe i da je Rikardo imao veliku zaslugu za to.

"Pričao sam sa Rikardom, on je taj delić slagalice koji mi je olakšao odluku da dođem u Beogradu. Bilo je i drugih ponuda, ali kada sam saznao da me Partizan želi, čuo sam se sa Rikijem, agentom i brzo odlučio. Za dva dana sam prelomio i došao. Tu sam da pomognem Partizanu da osvaja trofeje. Nadam se da ćemio svi zajedno to uspeti da uradimo", poručio je fudbaler.

Iliev je na tom mestu dodao: "Krasi ga karakter pobednika, uz sve ostale neverovatne kvalitete, koje ćete svi videti. Glavna crta karaktera mu je to da je pobednik, a takvi nam trebaju".

Patrik Andrade Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Crno-beli su pre četiri dana predstavili i pojačanje u defanzivnoj liniji, Aleksandra Filipovića, a pre njega u klub se vratio i nekadašnji đak "Parnog valjka", Zlatan Šehović. Trener Stolica, direktor Iliev i saradnici su usred velikog posla u pravljenju tima, jer se klub iz Humske ovog juna rastao sa sedmoricom igrača iz prošlosezonskog tima.