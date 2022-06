Vlasnik kombija koji je nedavno zapaljen uoči utakmice u Podgorici govorio je za portal Avaz, poručivši da je dobio nove prijatelje iz Crne Gore, nakon što je navijačka grupa Ultra Crna Gora sakupila novac za kupovinu novog vozila.

Izvor: MN Press

Nije želio da mu se objavljuje ime, a u razgovoru za Avaz je istakao zahvalnost, ali i sreću što je na kraju sve ispalo kako treba.

“Stvarno su osvjetlali svoj obraz, što se tiče ljudstva i čojstva. Zahvaljujem im se mnogo. Kako su oni osvjetlali svoj obraz, tako želim i ja osvjetlati svoj obraz i da ih ugostim. Pokušali smo to uraditi, ali oni su imali svojih obaveza, pa ćemo to ostaviti za septembar. Za taj burek sa sirom”, rekao je on.

“Baš im se zahvaljujem od srca, srdačno ih pozdravljam. Dobrodošli su uvijek u našu domovinu kao gosti, kao prijatelji, kao braća”, poručio je on.

Podsjetimo, navijačka grupa “Ultra Crna Gora” predala je juče sakupljeni novac autoprevozniku u Sarajevu za kupovinu kombija navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine.