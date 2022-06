Igor Denisov je javno rekao da će moliti Vladimira Putina da rat u Ukrajini prestane.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Rusije Igor Denisov gostovao je na jednom jutjub kanalu i u svom intervjuu je apelovao na Vladimira Putina da prekine rat koji trenutno traje u Ukrajini.

Nije Denisov prvi fudbaler iz Rusije koji je pozvao na završetak rata i postizanje dogovora, ali on je javno rekao da se grozi slika koje dolaze iz Donbasa i ostalih predjela zahvaćenih ratom.

"Svi ovi događaji su katastrofa. Kompletan horor. Ne znam, možda će me zatvoriti ili ubiti zbog ovih riječi, ali govorim činjenice", rekao je Denisov.

On je bio kapiten Rusije od 2012. do 2016. godine, a kada je Zenit osvojio Kup Uefa 2008. godine on je postigao jedan gol u tom finalu. A sada je javno rekao da je spreman da moli Vladimira Putina da završi rat.

"Čak sam rekao: 'Spreman sam da kleknem ispred tebe. Ja sam ponosan čovjek, ali sam spreman da kleknem na koljena i molim ga da sve ovo prestane", dodao je Denisov.

On je istakao da se ne plaši za svoj život posle ovakve izjave jer to uopšte nije bitno u ovakvoj situaciji.

"Šta je život jednog čovjeka, nekog Denisova? Nema više poosa, jer svi vidimo gdje ovo vodi. Ali nažalost, niko to nije rekao", završio je Denisov.