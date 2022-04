Igraču Mančester sitija jako teško padaju događanja u njegovoj domovini.

Reprezentativac Ukrajine i fudbaler Mančester Sitija Oleksandar Zinčenko dao je veliki intervju za britanski "Gardijan" u kojem je govorio o ratu u njegovoj domovini.

Zinčenko (25) je već nedeljama vrlo aktivan u davanju izjava protiv rata u Ukrajini, a ovog puta je istakao šokantne tvrdnje o Rusima, ističući da ih mrzi i da oni "jedu njihove pse".

On je rekao da Rusi sprovode genocid i da žele da unište ukrajinsku državu, kao i ideju ukrajinskog naroda.

"Ceo život mi se sad svodi na praćenje situacije. Prošlo je više od sedam nedelja i neki ljudi su već zaboravili na brutalnost u mojoj državi. Ne, ne, ne. Ljudi gladuju, umiru, otkrivaju se mrtva tela... Kako iko može da se opusti? Još više moramo da govorimo o tome. Iz dana u dan sve više mrzim ljude koji su napali našu zemlju. Neću prestati da govorim jer svet mora da zna istinu", počeo je Zinčenko u tom intervjuu.

Zinčenko je na početku karijere godinu dana igrao u Rusiju, za tamošnju Ufu, gde je stekao prijateljstva za koja kaže da su sada - uništena.

"Imam tamo uski krug prijatelja, ali on je sveden na gotovo ništa. Jako sam razočaran. Svi su mi pisali da im je žao, ali da ne mogu ništa. Ali ako nastavite da ćutite, to znači da podržavate ovo što se događa u Ukrajini, a ne vidim zašto biste to podržali."

Fudbaler Mančester sitija je potom otišao još dalje u tvrdnjama o svemu što Rusi rade u Ukrajini.

"Ceo svet je šokiran stvarima koje rade. Užasne stvari. Ubijaju naše civile, ubijaju našu decu. Siluju naše žene i devojke. Ubijaju naše pse, čak ih i jedu. Ne mogu da opišem kako gledam na njih", rekao je Zinčenko i na kraju poručio:

"Jako ih mrzim zbog svega što su uradili ukrajinskom narodu i Ukrajini. I mrzim Ruse koji pokušavaju da uvere svet da je to samo propaganda. Sramota. Kako mogu to da govore? Ljudi mi šalju slike, činjenice. Tela naših civila su po dve nedelje bile na tlu. Moraju da preuzmu odgovornost za to", rekao je Oleksandar Zinčenko.