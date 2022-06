Ante Vukušić će naredne sezone biti udarna igla Kolubare.

Izvor: Youtube/KissFM Media

Kao bomba je odjeknula vest da će naredne godine napad Kolubare iz Lazarevca predvoditi nekadašnji reprezentativac Hrvatske Ante Vukušić. Iskusni napadač iz Sinja dolazi nakon godinu dana provedenih u Tuzla Sitiju.

U karijeri je nastupšao u Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Nemačkoj, Rusiji, Poljskoj, Sloveniji i Rumuniji, a sve je počelo u Hajduku iz Splita gde je igrao tri i po godine za prvi tim i pamti se njegov gol Anderlehtu u 96. minutu kada je prozvan "sinjski dijamant". Sada je u intervjuu za "Dalamtinski portal" istakao da ga je oduševilo znanje navijača u Lazarevcu o istoriji Hajduka!

"Upoznali su me sa starijim generacijama, navijačima Hajduka koji znaju više o 'bilih' od mene. Znaju sve godine, rezultate. Pozitivno sam se iznenadio", iskren je bio Vukušić.

Objasnio je i da je poziv iz Lazarevca stigao čim je raskinuo ugovor sa Tuzla Sitijem, a da su mu u klubu rekli da će graditi tim oko njega.

"Nazvao me predsednik Urošević, video da sam raskinuo ugovor s Tuzlom. Rekao je da mu treba zvezda, igrač oko kog će graditi igru. Mislio sam se, ali onda je on došao u Sinj. Pričali smo četiri-pet sati. To nigde nisam doživeo, da me tako poštuju, osim u Hajduku i Olimpiji. Prezentovao mi je šta želi", objasnio je on.

Otkrio je da je potpisao jednogodišnji ugovor, a kako kaže ne brine kako će biti prihvaćen jer je već sada dobio mnogo poruka podrške!

"Ko me voli, voleće me, a ko me ne voli može sve i svašta pisati. U Srbiji su svi iznenađeni transferom. U njihovim medijima su me predstavili kao pravu zvezdu. Dobio sam dosta poruka podrške. Ko je normalan znaće da se gleda kakav si čovek. Tako sam i ja vaspitan. Za mene su nacionalisti nebitni. Ja sam čovek, katolik, vernik. Ne gledam nacionalnosti. Imam prijatelje Srbe. Neko će gledati, osuditi me, ali to nije moj problem", naglasio je on.