Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Podgorici protiv Rumunije na startu Grupe B Lige nacija.

Izvor: FSCG

Biće to njihov peti međusobni zvanični duel.

Crna Gora i Rumunija bili su rivali u grupi, u istom takmičenju, 2018. godine.

Duel u Ploještiju završen je 0:0, dok je Rumunija slavila u Podgorici 1:0.

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, pobjednika nije bilo u Klužu (1:1), dok je pod Goricom slavila crnogorska selekcija 1:0, pogotkom Stevana Jovetića.

Utakmica na stadionu pod Goricom počeće u 20 sati i 45 minuta.

RADULOVIĆ: Plasman na EP je krajnji cilj

“Očekuje nas jedan zahtjevan period, kako na fizičkom, tako i na psihološkom planu. Prvi put u reprezentativnim terminima igraju se četiri kvalifikaciona meča za bodove i to na kraju napornih sezona u klupskom fudbalu. Iz tog razloga smo pozvali 32 igrača, jer će nam biti potrebna rotacija u ova četiri meča. Svakako da igra za bodove će postaviti više zahtjeve i ciljeve za sve nas. Sportski je nadati da se prikažemo u što boljem svjetlu, da osvojimo što više bodova”, kaže je selektor Miodrag Radulović i nastavlja:

“Međutim, uprkos takmičarskom karakteru u mečevima koji nas čekaju, mi ćemo nastaviti naš cilj koji smo tokom prethodne godine sprovodili, a to je podmlađivanje ekipe, odnosno uvođenje mladih igrača u ,,A“ tim. To se pokazalo opravdano. Time širimo roster i jačamo ekipu za krajnji cilj, a to je 2023. godina i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Stručni štab ,,hrabrih sokola“ dobro je analizirao sjutrašnjeg rivala.

“Radi se o kvalitetnoj ekipi, koja je dobila novog selektora. Međutim, nisu promijenili stil igre, na koji mi imamo odgovor. Imaju igrače koji nastupaju u izuzetno kvalitetnim klubovima, igraju na dobrom nivou. Kada smo pravili analizu, vidjeli smo da na svakoj poziciji imaju po dva kvalitetna igrača, čemu i mi težimo za naredni period. Uvijek sam govorio da reprezentacija nije ni 11, ni 18 ni 23 igrača. Reprezentacija su 30 fudbalera spremnih da u datom momentu odgovore svim zahtjevima. Rumuniju cijenimo i poštujemo, ali ja imam puno povjerenje u kvalitet mojih igrača. Igramo na svom terenu, pred našim navijačima i potrdućemo se da startujemo na pravi način. Svaki bod je bitan, a mi ćemo u svakom meču ići na osvajanje kompletnog plijena”.

Večerašnju utakmicu sudiće Šveđanin Andreas Ekberg, kojem će asistirati zemljaci Mehmet Džulum i Niklas Niberg, dok će četvrti sudija biti Fredrik Klite. Sudije u VAR sobi dolaze iz Portugala – Luis Godinji i Ugo Migel.