Ovo je vest dana u britanskoj fudbalskoj javnosti.

Izvor: YouTube/Sky Sports Football/Printscreen

Napadač Blekpula Džejk Denijels postao je prvi britanski fudbaler koji je javno priznao da je homoseksualac još od 1990. godine i Džastina Fašanua.

Denijels je tako postao prvi još uvek aktivni fudbaler u Britaniji koji je javno govorio o svojoj homseksualnosti.

U ekskluzivnom razgovoru za "Skaj sports", Denijels je govorio o svemu što kroz šta je prolazio prethodnih godina.

"Sada je pravo vreme da to uradim. Osećam kao da je vreme da kažem ljudima moju priču. Želim da upoznaju pravog mene", počeo je napadač kluba iz Čemionšipa.

Denijels je rođen 2005. godine, nastupa za mlađe kategorije Blekpula, ali je ove sezone dobio i priliku da debituje za prvi tim.

"Ne mogu da kažem tačan datum, ali imao sam verovatno pet ili šest godina kada sam znao da sam gej. Tako da sam dugo živeo sa lažima. Tada ne mislite da fudbal i gej igrači ne idu jedno s drugima. Mislite da ćete jednog dana kad porastete imati devojku i da ćete se promeniti i da će sve biti u redu."

U dugačkom intervjuu za "Skaj sports"; on je priznao da je osetio veliko olakšanje kada je priznao porodici da je homoseksualac.

"Ali kad odrastete, shvatite da ne možete da se tek tako promenite. Imao sam devojke u prošlosti, da bi svi moji drugari mislili da sam heteroseksualac. U školi su me čak zapitkivali 'jesi li siguran da nisi gej' i ja sam im govorio da nisam. Pitao sam se da li bi trebalo da čekam da se povučem iz fudbala da sve priznam. Nijedan profesionalni fudbaler trenutno nije to uradio. Otkad sam sve priznao mojoj porodici, klubu i mojim saigračima, taj period previše razmiškjanja i stresova je iza mene. Uticalo je na moje mentalno zdravlje. Sad sam pun samopouzdanja i srećan da budem svoj."

Džejk Denijels (desno) u dresu Blekpula.

Izvor: Profimedia

Pružao je i bolje partije na terenu nakon što je sve priznao.

"Reakcija moje mame i sestre je bila 'da, mi smo već znale'. Ostatak porodice me je podržao, bilo je neverovatno. Dan nakon što sam rekao mami i sestri, igrali smo protiv Akringtona i dao sam četiri gola. To pokazuje koliki je to teret sa ramena kojeg sam se rešio. I moji saigrači su me podržali. Imali su mnogo pitanja i njihova reakcija je bila sjajna. Svi su bili šokirani i pitali me zašto im nisam ranije rekao. Pokazali su mi koliko im je stalo."

Iza njega je sezona za pamćenje, i na terenu, i van terena.

"Ovo je luda godina. Imam 17 godina. Potpisao sam profesionalni ugovor. Dao sam 30 golova ove sezone i debitovao sam u Čempionšipu, ušavši u igru protiv Piterboroa. Tema homoseksualnosti je još uvek tabu u fudbalu. Svestan sam da će biti reakcija na ovo i da će biti homofoba, možda i na stadionu i na društvenim mrežama. To je laka meta da se napadne. Neću ja zaustaviti te ljude, samo moram da naučim kako da me to ne dotiče. Nadam se da mogu da budem uzor drugima i pomognem im da i oni izađu i kažu svoju istinu", poručio je Džejk Denijels.

