Edin Džeko bi mogao u budućnosti da obuče dres Hajduka iz Splita. To tvrdi njegov kum Senijad Ibričić.

On je odlučio da stavi tačku na dugu fudbalsku karijeru i da u 36. godini "okači kopačke o klin". Tim povodom je dao opširan intervju za hrvatski portal "Indeks" u kom je pričao o mnogim zanimljivostima iz svoje karijere. Dotakao se i napadača Intera Džeka.

Više puta je Senijad pričao da bi voleo da zaigra sa Džekom u Hajduku, pa su je dobio pitanje kakve su šanse da Edin zaigra na "Poljudu".

"Video je kakav je klub, sve mu se svidelo, pa je normalno da je bila takva priča. U nekoliko navrata je dolazio na utakmice dok sam ja igrao u Splitu. Kasnije smo išli i na letovanja zajedno. Ništa nije nemoguće, vidite da dolaze momci poput Livaje i Kalinića. Teško je očekivati da on ili Ivan Perišić dođu sada, dok igraju na vrhunskom nivou, ali daj Bože da ih sve jednom vidimo u tom dresu. Što se mog kuma tiče, šansa postoji", rekao je Ibričić.

Otkrio je i kako su se upoznali, pa postali kumovi.

"Upoznali smo se u mladoj reprezentaciji BiH i tu smo odigrali par mečeva, bili su tu Ibišević, Salihović, dosta nas je prešlo u seniorski tim. Tamo smo nastavili da se družimo, uz to imamo sličan karakter. Prijatelji smo duže od 10 godina. Kada završiš karijeru ostaju ti ta sećanja i prijateljstva i srećan sam što sam preko fudbala upoznao takve ljude. Džeko i ja smo dodatno povezani jer je on kum mom sinu, a ja njegovoj ćerki. To je nešto posebno", zaključio je Ibričić.