Nekadašnji srpski fudbaler odlično poznaje budućeg trenera Mančester junajteda Erika Ten Haga jer su godinama bili saigrači.

Mančester junajted se opredijelio za Erika Ten Haga! Aktuelni trener Ajaksa preuzeće kontrolu nad slavnim timom od naredne sezone. Znaju se već i pojedini detalji te saradnje i sada stiže novi šef - čovjek koji će se pitati za mnoge stvari u klubu sa "Old Traforda"!

Pre nego što Erik postane trener Junajteda naredne sezone, saznali smo mnogo toga o njemu. Raspitali smo se kod Spire Grujića (50), nekadašnjeg fudbalera Tventea i čovjeka koji je godinama činio štoperski tandem sa Holanđaninom!

Grujić, rođen u Prištini i nekada član Radničkog iz Niša, inostranu karijeru je pravio u Belgiji i Holandiji, a iz Eredivizije ostalo mu je poznanstvo sa čovjekom o kojem ovih dana priča cijeli fudbalski svijet.

"Mi smo bili saigrači, pa bogami... Skoro cijelo moje igranje za Tvente. Ja sam došao u decembru 1998. godine i jedno pet i po godina igrao tamo. Erik Ten Hag se penzionisao posle sezone 2001/02", počinje za MONDO priču Spira Grujić.

Tvente je bio prvi i posljednji klub u Ten Hagovoj karijeri, predvodio ga je i kao kapiten, a ukupno je tri mandata proveo u ovom timu. Veliki ugled iz igračkih dana samo je nadograđen.

"Njegov ugled kao igrača i kao trenera ne može da se poredi. Ubjedljivo je bolji kao trener, to je realno. On jeste bio kapiten u Tventeu, ali nije on tada imao ovoliko fudbalskog znanja. Kao igrač bio je vrlo solidan, ali nije bio zvijezda holandskog fudbala. Mi smo u tom periodu igrali malo neobičan sistem - sa četiri fudbalera pozadi kada se branimo i sa tri kada napadamo. On je igrao kao zadnji vezni kada imamo loptu, a spuštao se na mjesto štopera pored mene kada je protivnik imao posjed", pojašnjava nam dugogodišnji internacionalac.

Erik Ten Hag je tokom igračkih dana imao je mogućnost da iznosi loptu, a njegovu ulogu iz tog perioda možemo uporediti sa onim što je tražio od Matijsa De Lihta u sezoni 2018/19.

"Bio je neka vrsta libera, imao je slobodu da bude jedan igrač više u napadu. Znate kako je u Holandiji, to je bio totalni fudbal", priseća se Grujić.

Razlike između tog fudbala i ovog koji se danas igra postoje, ali kod Erik Ten Haga još se vide neki principi koje je davno postavio Johan Krojf.

"Rinus Mihels i Johan Krojf udarili su temelje holandskog fudbala. Zbog toga oni imaju sistem koji mi nemamo. Navešću vam jedan primjer, u Holandiji se igra u sistemu 4-3-3. U posljednjih nekoliko godina malo mijenjaju pa ima timova koji igraju sa pet pozadi odnosno tri štopera, ali ranije se uvijek igralo 4-3-3. Oni djecu uče da igraju tako, i kroz klubove i kroz reprezentaciju. Bilo koji trener da dođe u Holandiju, odmah mu se predoči da će takav sistem igrati. Ko se ne uklapa ili misli da treba da igra odbrambeno, neće biti angažovan. Jednostavno, to je sistem za koji će oni praviti igrače. Ne prave sistem na osnovu igrača koje imaju, već igrače uklapaju u 4-3-3", govori sagovornik MONDA.

Spreman je nekadašnji defanzivac i detaljnije da nam priča o Eriku...

"Viđamo se često, ja odlazim u Holandiju da igram za veterane Tventea. Pratim i kako igra njegov Ajaks, sjećam se da sam ga zvao posle pobjede nad Realom u Madridu. On je bio baš promukao, nije mogao da priča nakon tog meča...", kaže nam Spira.

Tada je od holandskog trenera čuo hvalospjeve o Tadiću!

"On mi stalno priča o Dušanu Tadiću. Oduševljen je Tadićem, pričao mi je da mu je srpski fudbaler pola ekipe, da je to neviđeni profesionalac i karakter. Kaže da je dolazak Dušana Tadića preporodio Ajaks, to je sasvim druga ekipa. On je mnogo bitan za svlačionicu i razvoj mladih igrača koje pokreće u pravom smjeru, a o igračkim kvalitetima da ne govorim. Holanđani mnogo cijene kad neko daje sve od sebe, čak i kad ne odigrate dobro, oni će biti prezadovoljni. Erik smatra da je povratak Tadića u Holandiju pun pogodak Ajaksa. Čak i pored toga što su imali De Lihta, De Jonga, Zijeha,... Ten Hag priznaje da je imao sreće što ima Tadića u ekipi", prenosi nekadašnji štoper.

Da se vratimo na Erikovu trenersku karijeru. Primjetno je da ona ide postepeno i da se za sada razvija u odličnom smjeru.

"Erik Ten Hag je tipičan primjer čovjeka koji misli o svojoj trenerskoj karijeri. Mnogi vrhunski, pa i naši veliki igrači, počeli su trenersku karijeru iz velikih klubova. Ja bih srpskim trenerima preporučio karijeru kakvu on gradi. Počeo je kao pomoćnik Fredu Rutenu u PSV, pa je nakon nekoliko godina prešao u Bajern iz Minhena. Tamo je vodio B ekipu, igrače do 23 godine i fenomenalno sarađivao sa Gvardiolom", govori nam Grujić i podsjeća na Gvardiolinu izjavu o Ten Hagu.

Za uspjehe koje danas postiže veoma je važno bilo to što je legendarnog fudbalera Arsenala i Barselone ubijedio da zna svoj posao. Kasnije ga je isti čovjek doveo u Ajaks.

"Pored toga radio je u Go Ahed Iglsima, koji su mali klub i redovno se bore za opstanak. Prva liga, druga liga, prosječna ekipa. Igrom slučaja, tamo je bio Mark Overmars. Posle toga je Overmars otišao u Ajaks, a Ten Hag u Utreht, što je bio korak naprijed. Nakon dvije godine ga Overmars dovodi u Ajaks, a to su koraci kojima treneri treba da idu. Pomoćni trener, rad sa mladima, manji klub, klub srednjeg nivoa, prošao je sve što treba", priča u dahu za MONDO Spira Grujić.

Pravo je vrijeme za iskorak...

"Posle Ajaksa nema mnogo klubova u koje možete da odete. Možete u Barselonu, Mančester junajted, Real, Bajern,... Ako krenete sa vrha, iz reprezentacije ili tima poput Crvene zvezde, gdje ćete dalje? To je vaš maksimum. Njegovo putovanje je jedan logičan potez, ako hoćete da napravite dobru i zdravu karijeru", ispričao je nekadašnji omladinac Crvene zvezde.

Ipak, odlazak u Englesku možda i nije najbolji potez!

"Mančester junajted je jedan od najbogatijih klubova na svijetu. Ok, i Ajaks je bogat sa budžetom od preko 100 miliona eura, ali drugačiji su klub i njihova omladinska škola je najbolja na svijetu. Omladinska škola Ajaksa ima budžet od 12 miliona eura godišnje! Oni su klub postavljen na zdravim osnovama. Ali... U Ajaksu je pritisak mnogo manji. Ako jedne godine ne budete prvaci, to nije strašno. U Mančester junajtedu sve je krenulo nizbrdo od odlaska Aleksa Fergusona. Svi treneri koji su bili pravili su mnogo grešaka. Po mom mišljenju, Junajted još godinama neće uspjeti da se oporavi od odlaska Fergusona. Da sam ja na mjestu Erika Ten Haga, nikad ne bih izabrao Mančester junajted", govori Grujić,a nešto slično je pričao i Luj van Gal.

Naš sagovornik je siguran da će Ten Hag željeti da odlučuje o svemu u Mančester junajtedu!

"Ljudi koji iole prate fudbal znaju kakva je tamo situacija. Mnogo grešaka su napravili u transferima, igrači koje su abnormalno mnogo plaćali nisu pokazali ništa. Čini mi se da ti igrači nisu ono što treba Mančester junajtedu za nivo na kojem žele da budu. Njima je potreban trener - menadžer, koji će imati odriješene ruke. Mislim da je to jedan od Ten Hagovih uslova, da se pita o dovođenju i odvođenju igrača. Ako dobije to postoji neka šansa da se u dogledno vrijeme napravi dobra ekipa koja može da bude konkurentna. U suprotnom mislim da to nije klub za njega i radije bih izabrao neki gdje samostalno može da vodi transfer politiku. Biće mnogo teško da taktiku iz Ajaksa sprovede u Mančester junajtedu."

Da li ćete se čuti u narednom periodu, sada kada je zvanično postao trener engleskog velikana?

"Ja idem u junu Holandiju da igram meč za veterane Tventea, a on će možda do tada već biti trener Mančester junajteda. Možda ćemo se tamo sresti. Pratio sam na holandskim portalima da je to - to! Čekali su da prođe finale kupa, pa su čekali pravi momenat da ga ozvaniče."

Dušan Tadić neće mrdati iz Amsterdama, Nemanja Matić odlazi iz Mančestera, a kog srpskog fudbalera bi Spira Grujić volio da vidi na "Old Trafordu"?

"Milinković-Savića. To je, po mojoj procjeni, fenomenalan igrač. Prevazišao je Lacio i mislim da bi mogao na lijep način da nastavi niz srpskih igrača u Mančester junajtedu i naslijedi Nemanju Matića. Što se tiče Matića, ostavio je dubok trag. Baš mi je žao što odlazi, ali mislim da bi Milinković-Savić mogao da se uklopi. Kada gledate Lacio vidite da Sergej Milinković-Savić odskače i što je najbitnije veoma je svestran", zaključio je Grujić.

Ostaje nam samo da vidimo šta nekadašnji libero Tventea može na "Teatru snova".