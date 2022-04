Odbrambeni fudbaler Barselone Đerar Pike je odlučio da u javnosti priča o skandalu koji potresa fudbalski svijet.

Skandal potresa svijet fudbala. Posle istrage koju je pokrenuo "El konfidensijal" je utvrđeno da je defanzivac Barselone Đerar Pike sa predsjednikom fudbalske federacije Španije Luisom Rubijalesom dogovorio multimilionski ugovor kako bi se meč Superkupa odigrao u Saudijskoj Arabiji.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, cjelokupan iznos zarade je oko 40 miliona eura, a Pikeu bi na račun preko njegove firme "Kosmos" trebalo da legne oko 24 miliona eura. Pojavio se i snimak njihovog razgovora na kom se čuje kako se o tome dogovaraju.

Upravo je zbog svega toga Pike odlučio da izađe u javnost i da priča detaljno o cijelom dogovoru.

"Sve što smo uradili bilo je legalno. Zato sam izašao ovako javno, da pokažem svoje lice, jer nemam ništa da krijem. Ponosan sam na sve što radimo u 'Kosmosu'. Plan je bio da promijenimo format takmičenja i da bude interesantnije za gledaoce i predsjednik Luis Rubiales se složio sa idejom. Saudijska Arabija nije bila jedina opcija, razmatrani su i Katar i Amerika. Na kraju je donijeta takva odluka", počeo je Pike.

Kada je u pitanju spomenuta zarada, ima objašnjenje i za to.

"Procenti? Živimo u takvom svijetu i to je relativno normlano. Kreće se od 10 do 15 odsto i vjerovali smo da je to u redu, sve je u skladu sa tržištem. Treba dodati da je ova promjena donijela novac i Savezu, pošto je zarada velika, iznosi oko 40 miliona evra."

Otkrio je da je znao da taj snimak postoji.

"Taj snimak koji ste čuli je izvučen iz konteksta, objašnjavao sam predsjedniku neke stvari i probali smo da nađemo savršenu formulu. Ljudi iz 'El konfidensijala' su me zvali prošle nedelje i rekli su mi za taj snimak, dogovorio sam im da me ne zanima i da nemam šta da krijem. Ne treba biti nešto posebno inteligentan da bi shvatio ko stoji iza svega."

Tvrdi da mu neko sve to "namješta".

"Zašto se snimak sada pojavio? Istražite i sami, zato ste novinari. Mi smo proviziju dobili direktno iz Saudijske arabije, ne od Saveza. Da li ću se zbog ovoga povući? Ne, daleko sam od toga, imam još nekoliko godina igranja pred sobom. Svjestan sam da nije česta pojava da su igrači umiješani u ovakve stvari, ali meni se ovo sviđa i ne pada mi na pamet da se bilo kome izvinjavam zbog toga, neka svako misli šta god hoće."

Na kraju je imao jasnu poruku za sve.

"Nisam postao dio 'Kosmosa' samo zbog novca. Kao što svi dobro znate, zarađujem dovoljno i mogu ostatak života da provedem u leškarenju na kauču, ali mi to nije cilj. Živimo u takvom društvu gdje zarada znači uspjeh i to mi se dopada", zaključio je Pike.