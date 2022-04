Nikada prije toga u Bundesligi nije viđen takav potez glavnog sudije.

Izvor: Twitter/screenshot/isaac_lluch

Ispisana je istorija u njemačkoj Bundesligi!

Sudija Matijas Jolenbek bez očiglednog povoda prekinuo je prvenstvenu utakmicu Augsburga i Majnca, a sve kako bi jednom fudbaleru omogućio da prekrši ramazanski post!

Zanimljiv detalj viđen je na meču Bundeslige, kada je Sudija u 65. minutu susreta odlučio da na kratko prekine igru. Tako je dao mogućnost Musi Nijakateu da prekine ramazanski post.

Ovo je prvi put u istoriji da je utakmica neke od pet najjačih liga Evrope prekinuta iz navedenog razloga. Muslimanskim vjernicima je u toku mjesec Ramazana, kada ne jedu i ne piju ništa za vrijeme dnevnog svjetla.

Tako mnogi fudbaleri ništa ne konzumiraju čak i na dan utakmica, a slično je bilo i sa igračem Majnca, makar do jednog trenutka.

"U pauzi između dva poluvremena, pitao sam sudiju da li je moguće da u drugom dijelu bude kratka pauza kako bih prekinuo post. Znam da nije to morao da učini i da me je odbio, ja bih to razumio", rekao je Nijakate posle meča. Sudija Jolenbek je takođe opisao dešavanja.

"Musa me je pitao da li će moći da popije vodu nakon zalaska sunca, između 60. i 70. minuta. Naravno da sam rekao da može. Dao sam mu znak kad je došlo vrijeme. Pričekao sam da popije vodu i tako završi svoj post taj dan", rekao je Jolenbek.

Popio je Nijakate malo vode i energetskog napitka, a potom se i zahvalio sudiji na ovom potezu.