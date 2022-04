Milan Borjan je za hrvatske medije govorio o predstojećem Svetskom prvenstvu i duelu sa tom selekcijom.

Izvor: Profimedia

Milan Borjan je kapiten Crvene zvezde, ali i kapiten reprezentacije Kanade koja se tek drugi put u svojoj istoriji plasirala na Svetsko prvenstvo, Tamo će se sastati sa Hrvatskom, a sada je Borjan o tome pričao za Index.hr.

Iskusni čuvar mreže rođen je u Kninu, ali je zbog rata iz Hrvatske prvo otišao u Srbiju, a onda je njegova porodica otišla za Kanadu. On se vratio u Srbiju 2009. godine kada je potpisao za Rad, a onda je 2017. zaigrao za Zvezdu. Sada je prvo prokomentarisao grupi sa Belgijom, Hrvatskom i Marokom na predstojećem Mundijalu.

"Neće nikome biti lako protiv nas, ne samo Hrvatskoj. To smo pokazali i protiv Amerike, Meksika, Hondurasa, Kostarike... Igramo stvarno lep fudbal, imamo timsku energiju, to nas krasi. Cilj nam je da prođemo grupu i mogu da obećam da ćemo da damo sve od sebe protiv svakog rivala. Igramo za sebe, borimo se za Kanadu", rekao je Borjan.

Prokomentarisao je da je ovo teška grupa, a onda se osvrnuo na svoje izjave da nije rođen u Hrvatskoj, već u Republici Srpskoj Krajini.

"Najradije ne bih o tome, ali u redu. Poštujem svakoga, u Hrvatskoj imam nekoliko prijatelja za koje bih ruku u vatru stavio. Puno puta su mi u životu pomogli, kao i ja njima. Čim smo izvukli Hrvatsku, odmah su me zvali, pitali su me za karte, poželeli su mi sreću i skrenuli su mi pažnju zbog nekih mojih ranijih izjava. Uzbuđen sam što ću igrati protiv Hrvatske", iskren je bio Borjan,

Istakao je da izuzetno poštuje tim Hrvatske i da nema nameru nikoga da provocira.

"To je reprezentacija koja ima niz velikih igrača, Modrić, Perišić, Vida, da ne nabrajam dalje. Ne gledam ko je ko i ne zanima me ovo što mediji pišu. Provokacija s moje strane neće biti, a nadam se ni s njihove. Tu smo da igramo fudbal, a ne da se bavimo politikom", dodao je on.

Naglasio je da je rat u bivšoj Jugoslaviji odavno prošao i da je vreme da se takve teme ostave iza nas.

"Prošlo je 30 godina od rata, mislim da je vreme da se i s jedne i s druge strane prekine s tom pričom. Ja to gledam ovako: oni stariji, koji su prošli te događaje, znaju šta je bilo, a mlađi, koji pojma nemaju o tome, danas to komentarišu. Ne želim više da ulazim u te priče, ali samo ću reći da sam ponosan na to gde sam rođen i uvek ću se ponositi time. Tako su me odgojili, ali poštujem svačije mišljenje. ", dodao je golman Kanade i Zvezde.

Priznaje da su mu prijatelji iz Hrvatske sugerisali da se kloni nekih izjava.

"Ma da, i to i sve ostale izjave koje bi mogle podići tenzije. Napokon više da taj rat stavimo u zaborav i da krenemo da gledamo kroz mir. Ponavljam, u Hrvatskoj imam nekoliko prijatelja za koje bih dao krv, za koje bih dao ruku. Kućni smo prijatelji, zovu me često da dođem kod njih. Bio sam dole nekoliko puta. Uživali smo. Stvarno nema potrebe da se dižu tenzije. Igram za Kanadu, ta je zemlja pružila puno toga mojoj porodici, a ja to vraćam kroz fudbal. Dosta mi je da sve gledamo kroz priče o Srbiji, Hrvatskoj, Bosni... Želim mir, želim da svi uživamo i da se radujemo fudbalu. Želim da se sportisti bave sportom, a ne politikom. Neka se političari bave politikom", završio je Borjan.