Neverovatna priča o nesigurnostima profesionalnog fudbalera Luka Ejlinga.

Izvor: Youtube/Leeds United Official/printscreen

Engleski fudbaler Luk Ejling (30), dugogodišnji defanzivac Lidsa sa kojim trenutno igra Premijer ligu, otkrio je jednu veliku tajnu iz svog života. U jednom od retkih gostovanja medijima, nekadašnji omladinac Arsenala ispričao je zašto gotovo nikada ne daje intervjue.

U pitanju nije loš odnos prema medijima već govorna mana sa kojom se bori čitavog života. Još od kako je ušao u profesionalni fudbal, Ajling izbegava razgovore sa medijima zbog mucanja, koje mu je stvaralo velike probleme u životu.

Sada, kada je već iskusan na fudbalskom terenu, polako uspeva da se izbori sa tim problemom.

"Sada sam došao do toga da me nije briga šta će neko reći. Ukoliko dajem intervju i počnem da mucam ne zamaram se previše. Shvatili su mnogi da često govorim poštapalice, jer su to reči koje mogu reći bez mucanja. Uvek ih iskoristim kada osetim da ću početi da mucam. One su sigurnosne reči za mene da se izvučem", rekao je engleski defanzivac.

Prethodnih godina situacija nije bila takva, a on je bio nesiguran kad god je trebalo da razgovara. Govorna mana mu je stvorila ogroman problem, kako u profesionalnoj karijeri, tako i van fudbala.

"Mnogi nisu znali da imam taj problem, ali to je zato što sam se plašio i stideo ga se. Nisam pričao, pa nisu mogli da primete. Bio sam nesiguran i nisam verovao u sebe kada god je trebalo nešto da kažem. Nisam želeo da me ljudi ismejavaju", dodaje on.

Iskusni fudbaler kaže da i dalje postoje određeni problemi sa njegovim izgovorom.

"Ima još pojedinih nesigurnosti. Nekad želim da kažem previše stvari, a znam da neke reči ne mogu da izgovorim. U tim trenucima previše brbljam. Zato sam u svlačionici potpuno opušten, tamo sam najglasniji", ističe desni bek koji povremeno igra kao štoper ili defanzivni vezni.

Luk Ajling je ponikao u Arsenalu, gde nije dobio šansu u prvom timu. Preko Jeovila i Bristola stigao je u Lids, za koji igra od 2016. godine. U dresu tog kluba odigrao je već 215 mečeva.