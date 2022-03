Želeo bi da izbegne samo dva tima na žrebu, a jedan je Srbija.

Izvor: screenshot/FSS

Reprezentacija Srbije će se naći u Kataru, a tamo će na Svetskom prvenstvu igrati i tim Hrvatske. Selektor Zlatko Dalić je u Rusiji svoj tim vodio do srebra kada je u finalu od Hrvata bolja bila Francuska.

Sada se sreo sa selektorom "orlova" Draganom Stojkovićem Piksijem u Dohi pred žreb za Mundijal, a kada je upitan za želje, imao je samo jednu.

"Ne, samo gledam ono što se sa nama dešava u zadnje vreme. Samo nam Francuzi prave velike probleme, pa bih onda njih preskočio. Ovo drugo šta bude, ako hoćemo da prođemo grupu moramo da prođemo dve utakmcie, pa koga god dobili", rekao je on.

Potom se osvrnuo na nacionalni tim Srbije i pohvalio je rad Dragana Stojkovića.

"Sad sam rekao Draganu, dobiti Portugal u Portugalu u zadnjem minutu, to nije baš da može svako. Njegovim dolaskom dosta toga se kvalitetno i dobro promenilo. Mislim da će biti tvrd orah svima, nikome neće biti lagano. Slično kao i mi, imate puno dobrih igrača, kvalitetnih koji igraju u velikim klubovima i tu ne mže da fali. Sada se to i posložilo kao što smo se i mi posložili, jedna opasna reprezentacija", dodao je on.

A onda je priznao da ipak ne bi voleo ni Srbiju u grupi sa svojim timom!

"Ja sam stalno pričao da ne bih voleo Srbiju nikada, čak i u onim kvalifikacijama kada ste igrali sa Škotskom. Samo zbog kvaliteta, lakše je sa Škotima nego sa Srbijom. Tako je i bilo Škote smo na evropskom dobili, sa Srbijom bi bilo puno, puno teže."

Na kraju se dotakao i igračkih karijera u kojima su se na terenu susretali Dalić i Stojković.

"Ja nisam baš bio takav igrač kao što je on, ni blizu takav. On je bio legenda, a ja sam bio jedan prosečan klupski igrač niti sam bio blizu imao karijeru ni talenat kao on. Više sam ja bio radnik. Nikada nisam bio u reprezentaciji i to mi je nedostajalo kada sam došao kao selektor, da bih neke stvari znao. Zato sa mnom rade Olić, Ćorluka, Mandžukić, jer oni sve to znaju", zaključio je on.