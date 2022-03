Bilo bi zanimjivo ako bi žreb ponovo spojio Srbiju i Portugal.

Izvor: MN Press

Srbija je u novembru srušila Portugal i direktno se plasirala na Svetsko prvenstvo u Kataru, a Portugal je zbog toga trpeo mnogobrojne kritike. Pričalo se čak i o smeni selektora Fernanda Santoša, ali je stručnjak koji im je doneo titulu prvaka Evrope sve smirivao i obećavao da će se plasirati na Mundijal.

To je i učinjeno, Portugal je preko Turske i Severne Makedonije došao do glavnog žreba Svetskog prvenstvo, a Santoš uprkos problemima u kvalifikacijama verue da mogu čak i do titule u Kataru...

"Jedini san koji imam u ovom trenutku, ako je dozvoljeno sanjati, jeste da podignem treći pehar sa reprezentacijom", poručio je raspoloženi Fernando Santoš na konferenciji za medije.

"Osvojio sam već dva, sad sanjam o Mundijalu. Mada, imamo jedno takmičenje pre Svetskog prvenstva, dovoljno vremena da se spremimo za sve što nas čeka u Kataru", dodao je stručnjak koji je često kritikovan zbog "dosadnog" fudbala njegove reprezentacije.

Santoš jeporučio da će "slediti svoj i san portugalskog naroda" i da veruje da ako budu pokazali timski duh, uspešno će se približiti samom vrhu, što je eufemizam za titulu svetskog šampiona.

"Miran sam kao što sam oduvek bio. Savest mi je mirna".

Iako je Portugal među reprezentacijama koje su se poslednje plasirale na Mundijal, biće u prvom šeširu za žreb Svetskog prvenstva u Kataru. Zanimljivo je da opet može da "naleti" na Srbiju pošto ćemo mi biti u trećem, tako da je već za osam meseci moguće da odigramo revanš.