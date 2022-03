Neobična situacija u Čelsiju...

Barselona je spremna za vruće leto na tržištu transfera i već su odavno počeli pripreme za novu sezonu! Posle dogovora sa Andreasom Kristensenom i Frankom Kesijem da na leto kao slobodni igrači napuste Čelsi i Milan i postanu igrači katalonskog kluba, sada se čeka i na treći takav transfer.

Radi se o poslu koji se tiče Sesara Aspilikuete, kapitena Čelsija, ali njegova situacija je komplikovana - jer niko nije siguran do kada traje njegov ugovor sa "plavcima"!?

O čemu se zapravo radi? Kako piše "Marka", Barselona je već duže vreme zainteresovana za Aspilikuetu, 32-godišnjeg kapitena Čelsija. Još od početka zime se nadaju njegovom dolasku, imajući u vidu da mu 30. juna ove godine ističe ugovor.

Ali to možda ipak i nije tako i niko sa sigurnošću ne zna! Stvar je u tome da je Aspilikueta imao nekolicinu klauzula u svom ugovoru i navodno jedna od njih kaže da će mu ugovor biti produžena do leta 2023. ukoliko odigra 30 utakmica.

Pojedini izvori kažu da je ta klauzula postojala u ugovoru pre nego što su uvedene sankcije Romanu Abramoviču i londonskom klubu, pa bi po tome njegov ugovor isticao tek leta naredne godine, a ne predstojećeg.

Ipak, ne postoje jasne indicije da li je to zaista slučaj i da li Aspilikuetin ugovor traje do kraja juna 2022. ili 2023. godine. No, "Marka" piše i da su u Čelsiju više puta govorili Aspilikueti da neće praviti problem ukoliko bude želeo da napusti "Stamford bridž", imajući u vidu koliko je svoje karijere dao tom klubu.

U svakom slučaju će Barselona nastaviti njihovu poteru za Špancem, ali postavlja se pitanje koliko još će morati da čekaju...