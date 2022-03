Poraz u Jerevanu, povratak u Podgoricu i nekoliko treninga pred novi prijateljski okršaj, protiv bivšeg šampiona Evrope. Fudbaleri Crne Gore večeras (20h) dočekuju Grčku pod Goricom.

Izvor: FSCG

Martovska akcija za selektora Miodraga Radulovića odlična je prilika da pruži šansu igračima sa manjom minutažom, nekim debitantima, mladim igračima. Tako je bilo protiv Jermenije, a biće i protiv "helena". Međutim, sada će u ekipi biti Stevan Jovetić, Stefan Savić i Marko Vešović. A, sa njima naša selekcija je neuporedivo jača, pa makar oni bili i na klupi.

Iskusni stručnjak želi da rotira, ali je na konferenciji uoči meča jasno istakao da Crna Gora želi pobjedu.

"Povratkom Jovetića, Savića i Vešovića predstavićemo se na drugačiji način od onoga u Jerevanu. Igraćemo u drugom sistemu i potruditi se da priredimo jednu dobru fudbalsku predstavu. Da budemo na nivou igara koje smo imali u prethodnim kvalifikacijama tokom kojih nije bilo toliko oscilacija", rekao je Radulović.

Rival zaslužuje maksimalni respekt.

"Pratili smo ih, skautirali, a u međuvremenu su dobili novog selektora. Na klupu je došao Gustavo Pojet i on je donio nešto novo sa sobom. Grci su bili poznati kao ekipa koja je igrala samo iz bloka, čekajući šansu iz kontra napada. Ali, ovo je neka nova Grčka koja pokušava da kroz posjed lopte kreira šanse. To im je uspjelo u Rumuniji i nama će ovo biti prilika da protiv jedne renomirane ekipe pokažemo svoje kvalitete u koje ne sumnjam", nema dilemu Radulović.

A, s obzirom na sve to, kakav je recept za pobjedu.

"Ovi momci imaju kvalitet da se transformišu iz utakmice u utakmicu u raznim sistemima. Apsolutno sam u to ubijeđen, a to su pokazali mečevi sa Holandijom i Turskom. Kada je ovaj sistem proširavanja rostera u pitanju, pratimo i naše protivnike iz Lige nacija. Imaju iste probleme kao i mi, ali to je takav proces. Nekada treba izgubiti u prošlosti, da bi se pobijedilo u budućnosti. Bitno nam je da napravimo jednu dobru utakmicu. Iako želimo dobru igru i povoljan rezultat, nikako nećemo postavljati imperativ. On će biti u junu kada se igra za bodove i plaasman. Što se tiče sjutrašnheg duela, plan je da izađemo na teren sa četiri pozadi i dva igrača u špicu", poentirao je Miodrag Radulović.

Jovetić: Uvijek vjerujem u gol i pobjedu

Stevan Jovetić se vraća u nacionalni tim nakon kraće pauze. Spreman je, zdrav i silno motivisan. A, sa njim u timu "sokolovi" su izuzetno opasniji.

"Vjerujem uvijek da mogu da postignem gol. To je stalno na umu. Biće i navijača, nadam se da će doći u što većem broju, koliko je dozvoljeno da ih bude na stadionu. Bilo bi lijepo da zajedno pobijedimo i napravimo pravu uvertiru pred Ligu nacija. U junu nas čekaju četiri meča u desetak dana, a nadam se da ćemo i tada bilježiti dobre rezultate", rekao je Jovetić.

Fudbaler Herte jasno je istakao da za njega nema prijateljskih utakmica i da Crna Gora ide na pobjedu.

"Nema prijateljskih utakmica. Svaka je bitna, svaka se igra za pobjedu, donese nešto novo. Ovakvi testovi služe da isprobamo razne stvari, da selektor vidi neke taktičke detalje, određene igrače u datom trenutku. Imali smo duel sa Jermenijom prije nekoliko dana, a sada igramo sa Grčkom - siguran sam da će biti kvalitetan meč. Respektujemo rivala, ali tražićemo pozitivan rezultat. Trebalo bi da podignemo samopouzdanje pred Ligu nacija", ističe 32-godišnji napadač koji je do sada u nacionalnom dresu upisao 31 gol.

U posljednjih 11 utakmica Crna Gora ima samo jednu pobjedu. Grčka, stadion pod Goricom i konačno publika na tribinama (dvije trećine stadiona će biti popunjeno prema aktuelnim mjerama) – pravo je vrijeme za slavlje. Ajmo Crna Goro!