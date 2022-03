As "crvenih đavola" najotvorenije dosad govorio o svom velikom problemu.

Pol Pogba (29) došao je iz Mančester junajteda na okupljanje reprezentacije i prvi put javno priznao da pati od depresije. U iskrenom razgovoru za "Figaro", otkrio je i od kada pati i kako izgleda njegova borba.

"Sudi nam se na svaka tri dana, moramo sve vreme da budemo dobri - i onda kad imamo brige kao i svi drugi, bilo da li je to zbog partnera, zbog trenera, zbog svakodnevnog života...", rekao je Francuz, osvajač Svetskog prvenstva u Rusiji 2018.

"Neizbežno je da sve to osetite u svom telu, u svojoj glavi i nekad vam nije dobro mesec dana, a nekad prođe i godina. Ali o tome ne morate da pričate. U svakom slučaju ne javno. To je sve u glavi, um kontroliše sve i svi vrhunski sportisti prolaze kroz te momente, ali samo nekoliko govori o njima", dodao je on.

Pogba će po svemu sudeći ovog leta otići iz Junajteda, jer mu u junu ističe ugovor koji još nije produžio, iako se prethodnih nedelja vratio u tim posle višemesečne pauze zbog povrede. Atraktivni vezista nestalne forme otkriva da je na Old Trafordu i počeo da se bori protiv depresije, nakon dolaska iz Juventusa u avgustu 2016, u transferu od 105 miliona evra.

"Znao sam da sam u depresiji ali ne pričamo o tome. Nekad i ne znate, već samo želite da se osamite, a to su nepogrešivi znakovi. U mom slučaju to je počelo kada sam bio sa Žoze Murinjom u Mančesteru", rekao je Francuz, koji je i ranije govorio o problemima sa Murinjom.

Otvorivši se o temi o kojoj se ne govori mnogo u vrhunskom sportu, Pogba je otkrio i sa kim je pričao o svom problemu. Jedna od njemu bliskih osoba je i Patris Evra, takođe bivši as Junajteda i reprezentacije Francuske.

"Usredsredio sam se na svoju porodicu, na svoje prijatelje. Pričao sam mnogo sa Patrisom Evrom, sa bivšim igračima koji su prošli kroz to, jer će oni odmah sve shvatiti. Bilo mi je najvažnije da razgovaram o tome, da me neko sasluša, da izbacim sav taj bes i depresiju koja me je izjedala. Mi u fudbalu nismo superheroji, već smo obična ljudska bića", dodao je Pogba.