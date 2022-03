Napadač Juventusa je stigao do 21. pogotka u Seriji A ove sezone.

Izvor: Streamja.com/Printscreen

Dušan Vlahović se vratio postizanju golova! Nije imao sreće u sredu u Ligi šampiona, kada je pogodio prečku protiv Viljareala, a njegov Juventus potom ispao iz osmine finala najjačeg evropskog takmičenja.

Ipak, sada je to došlo na naplatu, pošto je reprezentativac Srbije u nedelju postigao 21. gol u Seriji A!

Juventus je odlično startovao njihov meč protiv Salernitane i do poluvremena stigao do vođstva od 2:0. Istina, biće im to slaba uteha posle četvrte uzastopne loše sezone u Ligi šampiona, ali u borbi za narednu sezonu Lige šampiona nema stajanja.

Povela je "stara dama" već u 5. minutu preko Paula Dibale protiv najgoreg tima italijanskog šampionata. A onda je u 29. minutu Vlahović uspeo da zatrese mrežu.

On se odlično snašao posle centaršuta Matije de Šilja sa desne strane i glavom bio precizan, za 21. gol u Seriji A. Time se Vlahović na vrhu liste strelaca izjednačio sa Ćirom Imobileom, jasno stavivši do znanja napadaču Lacija da će se do kraja sezone boriti za "zlatnu kopačku" prvenstva.

